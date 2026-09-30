Джекпот «Ак Барсу»: Воронков, Грошев и другие - кто поедет к Гатиятулину из НХЛ

«Ак Барс» ждал Джоста — не дождался. Зато НХЛ выставила на драфт отказов защитника, чьи права в КХЛ принадлежат Казани. Колячонок, Грошев, Воронков — кто реально может усилить «Ак Барс» — в материале «ТИ-Спорта»





Максим Грошев, Дмитрий Воронков, Владислав Колячонок

Коллаж: Ирина Донова / "Татар-Информ"; фото: ak-bars.ru, соцсети хоккеиста, ska.ru

Джост предпочел НХЛ: "Ак Барс" остался без легионера

В конце сентября 2026 года в казанских хоккейных кругах активно обсуждали возможный переезд в «Ак Барс» канадского форварда Тайсона Джоста. Джост находился на просмотровом контракте в «Нэшвилле», «хищники», по версии «Спорт-Экспресса» якобы не собирались предлагать ему полноценное соглашение. Болельщики всерьез ждали усиления атаки опытным центрфорвардом, который мог бы закрыть позицию в нижних звеньях.

Однако этим ожиданиям не суждено было сбыться. 28 сентября «Нэшвилл Предаторз» официально объявил о подписании с Джостом однолетнего двустороннего контракта. Форвард, впечатливший тренерский штаб во время тренировочного лагеря, получил шанс продолжить карьеру в системе клуба НХЛ. На следующий день «Предаторз» отправили Тайсона в АХЛ («Милуоки»).

Тайсон Джост Фото: «Нэшвилл Предаторз»

Джост предпочел остаться в Северной Америке, где ему гарантировали контракт и возможность бороться за место в основе. Для «Ак Барса» это стало очередной неудачей на трансферном рынке: клуб остался без желанного легионера.

«Спартак» не отдаст, «Тампа» не отпустит: почему Грошев не едет в Казань

Максим Грошев — 24-летний защитник, выбранный «Тампой» в третьем раунде драфта 2020 года под 85-м номером. Грошев до 23 лет выступал на позиции нападающего, но, играя в клубе «Сиракьюс Кранч», сменил амплуа на защитника. В прошлом сезоне он провел за «Тампу» всего 2 матча, а основное время отыграл в АХЛ за «Сиракьюс Кранч» — 62 игры и 22 очка. В мае 2026 года «Тампа» продлила с ним двусторонний контракт на два года с зарплатой 875 тысяч долларов.

«Спартак» владеет правами на Грошева в КХЛ. Этот переход пока существует только в теории. В ситуации с тем же Иваном Морозовым «Спартак» запросил у «Ак Барса» очень высокую цену, и генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин сам говорил, что «Спартак» просит астрономическую сумму.

На предсезонной пресс-конференции Валиуллин перечислял разные имена — Кевин Лабанк, Винни Леттьери, Патрик Кейн, — но Грошева среди них не было. Он говорил, что «есть игроки, которые потенциально могут приехать», но это было сказано в общем о периферийных игроках НХЛ, а не о конкретной цели. Казанцы действительно ждут возможностей после сокращений в НХЛ, но игрок вроде Грошева — только что выставленный «Тампой» на драфт отказов, с двусторонним контрактом на два года — не в их приоритетном списке.

Грошев в мае 2026 года только что продлил с «Тампой» двусторонний контракт на два года. Если никто не заберет и его отправят в АХЛ к «Сиракьюс», контракт остается в силе — юридического пути напрямую уехать в КХЛ у него нет. Если только он не выкупит контракт или не договорится с «Тампой» о расторжении, а выкупать 24-летнего игрока, только что подписавшего продление, нет ни причин у клуба, ни желания у самого хоккеиста.

Максим Грошев Фото: ska.ru

Говорить о переходе Грошева в «Ак Барс» пока рано. Ни одно из необходимых условий не выполнено: «Ак Барс» не проявлял интереса, «Спартак» дешево не отпустит, игрок все еще под контрактом в НХЛ. Если однажды Грошев четко захочет вернуться в КХЛ, «Спартак» будет готов говорить, а «Ак Барс» как раз будет нуждаться в защитнике — тогда это станет возможным. Максим родился в Татарстане, город Агрыз, и если он захочет вернуться на родину, его ждут. А сейчас стоит просто следить за тем, как он играет в АХЛ.

Владислав Колячонок: темная лошадка «Ак Барса», которая может выстрелить

Владислав Колячонок — это карта, которую «Ак Барс» держит в рукаве. 25-летний российский защитник с габаритами 191 см и весом под 90 кг уехал за океан в юном возрасте и прошел все круги североамериканского хоккея. В 2018 году его выбрал на импорт-драфте канадской лиги Онтарио клуб «Лондон Найтс» под общим 102-м номером, но вскоре обменяли во «Флинт Файербердс». Именно там он раскрылся: получил много игрового времени, стал одним из ведущих защитников команды и набрал 30 очков (4+26) в сезоне 2018/19. Успешный сезон не остался незамеченным — в 2019 году на драфте НХЛ его выбрала «Флорида Пантерз» во втором раунде под общим 52-м номером.

Сезон 2020/21 Колячонок провел на правах аренды в минском «Динамо» в КХЛ, а дебют в НХЛ состоялся в январе 2021 года уже в составе «Аризоны Койотис» — там он стал самым молодым белорусом, когда-либо выходившим на лед в лиге. После переезда «Аризоны» в Юту он оказался в новообразованном клубе «Юта», а дальнейшая карьера в НХЛ была связана с «Питтсбургом», «Далласом» и «Бостоном». Так уроженец Беларуси прошел путь от импорт-драфта OHL до статуса игрока, которого знают в нескольких клубах сильнейшей лиги мира.

Проблема в том, что «Нью-Джерси» находятся в глубокой перестройке, конкуренция за места в топ-6 огромная. Таких историй в НХЛ сотни: парень с габаритами и желанием, но без шанса. Сейчас же «Нью-Джерси» выставил Владислава на драфт отказов.

Владислав Колючонков Фото: соцсети спортсмена

Во-первых, права на Колючонкова в КХЛ принадлежат именно Казани. Это не формальность, а рычаг: если игрок решит вернуться в Россию, приоритетное право на подписание — у «барсов». Во-вторых, стиль. Колючонков идеально вписывается в философию «Ак Барса», который строится вокруг дисциплины, обороны и силовой борьбы. В-третьих, если он вернется в КХЛ сейчас, у него будет время адаптироваться и стать лидером на долгие годы. В НХЛ же он рискует застрять в AHL навсегда.

Кроме того, «Нью-Джерси Девилз» не спешит предлагать ему квалификационное предложение. Если обменяют в другой клуб НХЛ — Казань просто подождет, права не сгорают. В любом случае «Ак Барс» никуда не торопится. Хоккеист, которого выставили на драфт отказов, всегда играет с огнем в глазах. В КХЛ такие истории нередко заканчиваются взрывами результативности. Достаточно вспомнить Найджела Доуса или Джастина Азеведо.

Дмитрий Воронков: форвард, которого «Коламбус» сам загнал в угол

История бывшего игрока «Ак Барса» Дмитрия Воронкова — это классическая драма «талант против системы». В начале прошлого сезона россиянин играл в первой тройке «Коламбуса», получал большинство и был одним из немногих, кто тащил «Блю Джекетс» вперед. Однако после смены главного тренера Воронков не просто остался без своего места — он выпал из состава. И это при том, что парень играет в хоккей, который в НХЛ ценят: габариты (192 см, 105 кг), продавливание, игра на пятачке. Новый тренерский штаб сделал ставку на скорость и молодежь, а Воронков оказался лишним.

На последней предсезонке Дмитрий напомнил о себе. Он играл более 15 минут за матч, за две игры отдал три результативные передачи, нанес два броска и провел три силовых приема. Форвард был активен, но это не гарантия, что его вернут в атакующие тройки «Коламбуса». Самый яркий момент — ассист на гол Валерия Ничушкина в матче с «Питтсбургом» (4:0).

Ничушкин, к слову, впервые забил за «Коламбус» — и сделал это именно с передачи Воронкова. 31-летний россиянин, выменянный у «Колорадо» в межсезонье, отличился во втором периоде, реализовал 1 из 3 бросков в створ и завершил встречу с полезностью «+2». Воронков же отметился двумя силовыми приёмами и записал в актив «+2».

Дмитрий Воронков Фото: соцсети «Коламбус Блю Джекетс»

Тренерский штаб «Блю Джекетс» может сколько угодно хвалить Воронкова за активность, но если в его планах на сезон Дмитрий значится в четвертом звене, никакие три передачи этого не изменят. А в Казани, где Воронкова помнят и ждут, прекрасно понимают: если «Коламбус» продолжит морозить форварда, рано или поздно тот сам попросит обмен или возвращение в Россию.

Если Дмитрий решит, что в НХЛ ему уготовлена роль «домоседа» без перспектив, Казань предложит ему то, чего он лишен за океаном: место в топ-6, большинство и статус лидера.