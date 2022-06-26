Джекири покинул УНИКС

Нигерийский центровой Тони Джекири ушел из казанского УНИКСа. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Двадцатисемилетний нигерийский центровой в минувшем сезоне был одним из лидеров УНИКСа. Во многом из-за его травмы казанцы проиграли в полуфинале плей-офф Единой лини ВТБ будущему чемпиону — петербургскому «Зениту».

В Единой лиге ВТБ сезона-2021/22 Джекири провел в составе казанской команды 23 матча со средними показателями 7,5 очка, 5,7 подбора, 1,5 передачи и 0,9 перехвата за 22 минуты игрового времени.

В 24 встречах Евролиги центровой набирал в среднем по 7,6 очка и 6,5 подбора за 24,5 минуты на паркете. Он вошел в тройку лучших подбирающих игроков турнира.

Ранее УНИКС покинули форварды Дмитрий Узинский и Евгений Валиев, а также защитник Артем Комолов, перешедший в столичный ЦСКА. По данным СМИ, близок к подписанию контракта с израильским «Маккаби» из Тель-Авива американский разыгрывающий УНИКСа Лоренцо Браун.

Напротив, продлили свои соглашения с казанским клубом главный тренер — хорватский специалист Велимир Перасович, форварды Георгий Жбанов и Андрей Воронцевич, защитник Вячеслав Зайцев.