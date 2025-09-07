ДжейПи Нил: «Я бы хотел, чтобы «ВТБ Арену» переименовали в «Ак Барс Арену»

Фото: strelarugby.ru

Главный тренер регбийной команды «Стрела-Ак Барс» ДжейПи Нил подвел итоги встречи против «Локомотива». В решающем матче Кубка России казанцы обыграли пензенцев со счетом 13:7 и завоевали трофей.

«Это были самые ужасные 80 минут в моей жизни, потому что из-за дисквалификации я не мог быть рядом с ребятами, мне приходилось смотреть матч с верхотуры стадиона. У нас было много сегодня возможностей набрать очки, но нам все время немного не хватало в завершении. «Локомотив» ударно начал, реализовал быструю попытку, но потом мы добавили, показали отличную организованность, дисциплину в защите. Я говорил ребятам до матча: «Играйте правильно, и соперник физически устанет. В концовке матча мы были действительно лучше.

Финал Кубка России – это настоящий праздник. Шикарный стадион, замечательная поддержка наших болельщиков, полные трибуны. На «ВТБ Арене» мы завоевали свой второй Кубок России, я бы хотел, чтобы ее переименовали в «Ак Барс Арену» (смеется) – цитирует ДжейПи Нила корреспондент «ТИ-Спорта».

В 2023 году в Москве клуб «Стрела Ак-Барс» на «ВТБ Арене» завоевал свой первый Кубок России.