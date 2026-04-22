ДжейПи Нил о предстоящем матче Суперкубка России: «Надеемся показать хорошую игру»

Фото: strelarugby.ru

Главный тренер РК «Стрела-Ак Барс» ДжейПи Нил рассказал о проведенных сборах и физической готовности своих подопечных к сезону-2026. Об этом наставник татарстанской команды поделился с журналистами во время пресс-конференции, посвященной старту сезона-2026.

«Провели два сбора в Турции. Затем к нам присоединился новый тренер по нападающим Андрес Беккер и наша команда разделилась на две группы. Нападающие остались дома в Казани, остальные отправились в Сочи.

Перед предстоящей встречей в рамках Суперкубка России провели шесть тренировок. Сегодня был заключительный день. Остались довольны физической формой наших игроков, все включены в работу. Так что надеемся показать хорошую игру в субботу», – цитирует наставника «Стрелы-Ак Барс» корреспондент «ТИ-Спорта».

Казанская регбийная команда под руководством Джей Пи Нила в сезоне-2025 стала обладателем трех титулов – чемпионата России, Суперкубка и Кубка страны.

25 апреля, в субботу, стартует первая игра сезона в рамках Суперкубка России по регби-2026 в Москве на стадионе «ВВА-Подмосковье» в Монино. «Стрела-Ак Барс» встретится с московским «Динамо». Начало – в 15:00 мск.