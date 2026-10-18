ДжейПи Нил не покорил «Москвич»: как «Стрела-Ак Барс» проиграла финал «Динамо»

Это воскресенье для большинства спортивных команд из Казани проходит в Москве. Вот и «Стрела-Ак Барс» приехала защищать титул чемпиона страны по регби на поле местного «Динамо». Чем все закончилось для ребят ДжейПи Нила - в репортаже «ТИ-Спорта».





Время реванша для Москвы

За последние два года противостояние казанской «Стрелы-Ак Барс» и московского «Динамо» стало чуть ли не главным в отечественном регби. Да, по-прежнему где-то на горизонте маячат две красноярские команды, но они лишь аперитив к основному блюду - а титул второй раз подряд предстояло разыграть казанцам и москвичам.

В день финала вспомнился поход за золотом ребят ДжейПи Нила из прошлого года. Тогда, если помните, тоже не было лидерства в регулярке, тоже ощущалась тревога перед полуфиналом. Кстати, если в 2025-м на пути в финал стоял «Красный яр», то в 2026-м это был уже «Енисей». И что символично, сложились эти полуфиналы схоже - разгром соперника дома и вязкое, но минимальное поражение с проблемами на выезде. Ну кто не помнит удаления Магомеда Давудова?

Но финал - это другая история. Если год назад команда из столицы Татарстана была явным фаворитом решающей встречи, то сегодня все было иначе. Динамовцы поднакопили опыта, лучше подготовились именно к Казани, да и вообще по сезону смотрелись солиднее.

Травма Давыдова и неизвестный стадион

Финал, к слову предстояло разыграть в Москве (кто выше закончил регулярку, тот и хозяин финала) не на привычной всем «ВТБ-Арене», а на неизведанном для казанцев «Москвиче». Причина - на главной динамовской арене сегодня футбольное дерби «Динамо» - ЦСКА. И тут, наверное, стоило из суеверия расстроиться, но мы не стали. И вновь вспомнили слова ДжейПи Нила: несколько дней назад на открытой тренировке он говорил, что стадион не станет определяющим моментом - ведь поле для всех одинаково.

Правда, трибуны этого стадиона на 95 процентов были окрашены в синие цвета, а кричалки подгоняли как будто только хозяев. Хотя сектор с казанскими фанатами тоже не пустовал.

Из неудобств отметим непрезентабельный вид сидений для зрителей - они были в пыли, словно их только достали из бабушкиного шкафа. К слову, мест для журналистов тоже не нашлось. Более того, изначально прессе заявили о наличии пресс-центра, но затем его отдали во владение другим людям. Согласитесь, представить такое в Казани - невозможно.

Гости с первых минут показали, что не собираются просто так отдавать управленческие вожжи в руки «Динамо». И к исходу получаса игры счет был 7:10 в пользу Казани. А дальше произошел важный момент, который чуть не вывел из строя капитана «Стрелы» Давыдова - Герман пошел в борьбу за верховой мяч и неудачно приземлился на газон. В этот момент все татарстанские болельщики тяжело вздохнули. Врачи оказали помощь - обошлось.

Первую половину казанцы так и закончили, ведя +3. А перерыв и одному, и другому клубу был крайне важен. Требовался как минимум эмоциональный, а как максимум тактический настрой на вторые 40 минут встречи. Не успел стартовать второй тайм, как команды снова обменялись набранными очками - у нас Кобус Мараис был точен со штрафного, а москвичам удалась целая попытка. Правда, перед этим была еще одна - судья 10 минут смотрел повтор, но не засчитал.

Южноафриканский наставник клуба из Татарстана, как и всегда, сидел на трибуне, общаясь по рации, и пытался заменами сбить натиск хозяев - у «Стрелы» появились Давудов и Ткаченко. Затем у бело-голубых прошла еще одна атака, которая сопровождалась поддержкой юных болельщиков. В какой-то момент «Динамо» улетело в счете 26:13, а играть оставалось меньше пяти минут.

Признание поражения

Казанцы реализовали еще одну попытку, но на большее их, увы, не хватило. ДжейПи не оставалось ничего, как спокойно констатировать: «Динамо» сильнее - 26:20.

«Мы были в игре до 81-й минуты. В конце у нас была пара возможностей, когда мы не смогли реализовать шансы в атаке, и во втором тайме была пятиминутка, когда мы потеряли концентрацию и не занесли две попытки», – сказал наставник казанцев.

И знаете, если подводить некий итог, то, конечно, можно посыпать голову пеплом из-за серебра. А можно порадоваться и вспомнить. что еще несколько сезонов назад всего этого не было. И кажется, ДжейПи знает, как сделать выводы из ошибок и не наступить на пораженческие грабли вновь. И точно получит шанс это доказать.

Впереди у «Стрелы-Ак Барса» два тура в регби-7 и затем долгожданный отпуск. А пока, нужно признать, серебро - это тоже достойно.

Фотографии: соцсети РК «Стрела-Ак Барс»