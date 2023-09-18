ДжейПи Нил назвал главный фактор победы «Стрелы» в финале Кубка России

ДжейПи Нил

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный тренер казанской «Стрелы» ДжейПи Нил поделился эмоциями от победы в Кубке России по регби.

Об этом южноафриканский наставник заявил в беседе с «ТИ-Спорт» сразу после возвращения в столицу Татарстана.

«Как нам далась эта победа над таким именитым соперником, как "Красный Яр"? Было тяжело. В прошлый раз, когда мы играли с ними в полуфинале и матче за 3-е место, нам не хватало спокойствия и лидерства. Но в этой игре мы показали спокойную игру, особенно во втором тайме.

Что стало решающим фактором для победы? Конечно, у нас есть ключевые игроки, которые могут сотворить какую-то магию, какую, например, сделал наш капитан Герман Давыдов. Но стоит отметить, что это прежде всего командная победа – мы очень хорошо сыграли и в защите, и в атаке. Если открыть секрет, то в раздевалке перед матчем я говорил своим игрокам, что самое главное – это вера. И у нас все получилось.

Насколько победа была долгожданной? Честно говоря, мы все очень устали от этой долгой поездки. Но Кубок России – это тот показатель нашей усердной тяжелой работы, которую мы выполняли изо дня в день», – цитирует Нила корреспондент «ТИ-Спорт».

Напомним, накануне клуб из столицы Татарстана впервые в истории стал обладателем национального кубка.

«Стрела» (Казань) – «Красный Яр» (Красноярск) – 23:12 (8:7, 15:5).

Стоит отметить, что 23 сентября «Стрела» и «Красный Яр» вновь встретятся в Казани в рамках чемпионата России.