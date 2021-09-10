Джей Пи Нил о победе над «Ростовом»: Мы насладимся победой сегодня

Главный тренер казанской регбийной «Стрелы» Джей Пи Нил после победы над «Ростовом» (48:10) в гостях прокомментировал клубной пресс-службе успех, отметив, что соперник сыграл хорошо.

Нил остался недовольным игрой своей команды в первом тайме. «„Ростов“ сегодня сыграл очень хорошо — они хорошо подготовились физически и доставили нам немало проблем в первом тайме. Мы пытались войти в эту игру, начало получилось не очень. Плюс ко всему теряли мяч и отдали сопернику много штрафных в раке», — отметил он.

Выход на первое место в чемпионате премьер-лиги не особо впечатлил наставника. «Рады, что в итоге удалось победить. Первое место в таблице? Приятно там оказаться, хочется похвалить всех ребят за их упорный труд. Мы насладимся победой сегодня, а завтра будем думать о следующем матче», — сказал тренер.