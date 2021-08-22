Джей Пи Нил: Мы не фокусируемся на сопернике, больше обращаем внимание на свою игру

Главный тренер казанской «Стрелы» Джей Пи Нил прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над столичной «Славой» (19:7).

По словам наставника казанцев, большое влияние на игру оказала погода.

«Готовились к тому, что будет очень жарко, и хотели использовать эти условия в свою пользу, поскольку всю неделю тренировались в такую жару, — поделился тренер. — По игре можно было заметить, что погода сильно влияла на игроков, поскольку матч шел медленно. Игра была очень плотной до 70-й минуты, после чего возникло много пауз».

Джей Пи Нил отметил, что команда была готова к такой погоде: учитывался как медленный темп, так и возможные мышечные травмы. «Мы не фокусируемся на сопернике, мы больше обращали внимания на свою игру. Яко Энгельс, наш тренер по нападающим, проделал фантастическую работу с форвардами», — заметил специалист.

Кроме того, он отметил удачную игру своих форвардов. «На данный момент наша схватка — одна из сильнейших в лиге. Коридоры с новыми замками тоже стали нашим оружием. Травмы для нас — это очень тяжело, поскольку у нас не так много игроков. Тромп, возможно, будет готов к следующей игре с „Локомотивом“, но если это будет 50 на 50, мы побережем его».