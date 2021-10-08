«Джазовую Казань» откроет «Фонограф-джаз-квинтет» Сергея Жилина

Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Тукая стартует VIII Международный фестиваль «Джазовая Казань». Проект программой JAZZ POWER откроют «Фонограф-джаз-квинтет» Сергея Жилина и Филармонический джаз-оркестр РТ под управлением Сергея Васильева.

В этот музыкальный вечер прозвучат произведения Чика Кориа, Билли Кобэма, других легендарных музыкантов и самого Сергея Жилина.

JAZZ POWER — единственная программа квинтета, в которой Жилин впечатляет не только как виртуозный джазовый пианист, но и как композитор.

Огранизаторы напоминают, что мероприятие можно посетить по «Пушкинской карте».

«Джазовая Казань» — один из крупнейших фестивалей джазовой музыки в Казани. Начиная с 2014 года проект ежегодно проходит в виде концертных выступлений, джем-сейшнов, мастер-классов и творческих встреч.