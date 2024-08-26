Джаз-парад, кинофестиваль и литфорум: афиша культурной программы к саммиту БРИКС в Казани

Фото: kzn.ru

Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей

В Казани с 28 по 30 августа состоится съезд диксилендов (ансамбли, исполняющие стилевую разновидность традиционного джаза, возникшую в начале XX века – прим. Т-и) и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС. В фестивале примут участие 22 коллектива, среди них участники из Индии, Эфиопии, Нигерии, Бразилии, Китая, Ирана, Кубы и Турции.

В первый день фестиваля, 28 августа, в 8 часов вечера состоится показ фильмов «Мы из джаза», «Поющие под дождем», «Привет, Долли» на открытых площадках сада Аксенова, сада Рыбака и набережной озера Кабан.

Во второй день мероприятия, 29 августа, оркестры будут выступать на улицах Баумана и Петербургской с 12 часов часов.

Вечером гостей ждет парад диксилендов, он начнется в 16 часов на двух точках: на улице Баумана и петербургской и пройдет до театра Камала.

В этот же день в 20 часов в саду Рыбака покажут фильм «В джазе только девушки», а в сквере Аксенова – фильм «Волга-Волга».

Завершится фестиваль в День города и республики, 30 августа. В этот день пройдут выступления джазовых музыкантов в парке Крылья Совета, Горкинско-Ометьевском лесу и парке Урицкого.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Одна из главных фишек – мини-концерты джазовых коллективов в ладье на озере Кабан, прогулочном судне «Москва», двухэтажном экскурсионном автобусе и в городских трамваях.

Кульминацией праздника станет выступление «Сводного международного оркестра БРИКС», которое состоится в 18 часов на сцене у Центра семьи «Казан».

«Алтын минбар» со звездами турецкого кино

С 6 по 11 сентября в городе пройдет XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар». В конкурсной программе – 51 картина из 27 стран мира. В состав членов жюри войдут представители киноиндустрии России, Сирии, Египта, Ирака, Индии, Саудовской Аравии, Омана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Возглавит жюри режиссер турецких сериалов «Воскресший Эртугрул» и «Основание: Осман» Метин Гюнай.

Организаторы обещают, что на фестиваль приедут звезды турецкого кинематографа Чагры Шенсой, Йийит Учан и Фатих Айхан.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Открытие фестиваля состоится 6 сентября в Казанской Ратуше с традиционной красной дорожкой в камерном формате, а закрытие – 11 сентября в театре им. Камала. Кинопоказы конкурсных фильмов пройдут в выходные дни, 7 и 8 сентября, в кинотеатрах «Алмаз Синема Родина» и «Мир».

«С этого года конкурсные показы и творческие встречи будут проходить по билетам. Оргкомитет принял такое решение, чтобы упорядочить потоки зрителей. Отмечу, что цена за билеты на киносеансы не превысит 200 рублей», – уточнил начальник управления культуры Азат Абзалов, добавив, что для многодетных семей и семей, отмечающих круглую дату, вход будет бесплатным.

Деловая программа «Алтын минбара» пройдет на объединенной площадке форума Kazan Digital Week в МВЦ «Казань Экспо».

Первый литературный форум стран БРИКС

В преддверии международного саммита БРИКС в Казани также пройдет первый литературный форум стран объединения «Мировая литература в новой реальности. Диалог традиций, национальных ценностей и культур». Мероприятие проведут с 11 по 13 сентября.

«Название говорит само за себя. Его первостепенной задачей станет международный культурный обмен и обращение к культурному наследию и духовному достоянию дружественных стран», – отметил Абзалов.

Участниками станут эксперты и писатели из Китая, Бразилии, Индии, Арабских Эмиратов, Узбекистана, Ирана. Например, Китай представит талантливый поэт-переводчик, популяризатор русской литературы, кавалер Ордена Дружбы Лю Вэньфэй а также поэт, известный критик Оуян Цзянхэ. Из Объединенных Арабских Эмиратов приедут организаторы одной из самых известных мировых книжных выставок в Шардже, представитель книжного управления Шарджи Карима Эль Азизи, а также поэт, лауреат национальной премии Эмиратов Шейха Аль Мутаири. Пленарное заседание с участниками форума пройдет в Казанской ратуше 11 сентября.

От России заявлены, в частности, депутат Госдумы РФ, писатель Сергей Шаргунов, детский писатель, прозаик Анастасия Строкина, литературный критик Ирина Барметова и многие другие.

«Состоится обмен мнениями о современном развитии книжной отрасли, литературных трендах и связи с традициями народов мира. На заседание приглашены журналисты, научное сообщество, книгоиздатели, студенты профильных направлений обучения, лингвисты и филологи», – рассказал начальник управления культуры Казани.

В Национальной библиотеке откроется книжная выставка стран-участниц форума. В дальнейшем она пополнит фонд библиотеки стран БРИКС, формирующийся в Казани по инициативе мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина после учреждения Ассоциации муниципалитетов стран БРИКС+ в июне этого года. В рамках этого события запланированы творческие встречи с писателями, а также джем-сейшн с участием композитора Анны Королёвой.

В доме Аксенова презентуют новую книгу Евгения Попова и Михаила Гундарина «1968. Опыт художественного исследования». Кроме того, там пройдет дискуссия «” Юность” – журнал, устремленный в будущее».

12 сентября на площадке Союза писателей Республики Татарстан за круглым столом обсудят важность переводов литературы. В этот же день писательницы и поэтессы форума проведут встречу «Восточный взгляд женской поэзии». В национальной библиотеке пройдет ряд творческих встреч и круглых столов. В рамках форума часть мероприятий будет посвящена памяти великого уроженца Казани, писателя Василия Аксенова.

13 сентября помимо различных дискуссий состоится традиционная встреча «Звездный билет» и закрытие форума в Казанской Ратуше. На вечере выступит известный российский джазмен, заслуженный артист РТ Евгений Барец.

«Знакомство с культурой новых стран – это настоящее интеллектуальное богатство»

Саммит стран БРИКС позволили поднять планку многих проводимых в городе мероприятий, в том числе и культурных. Такое мнение, комментируя доклад Азата Абзалова, высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы видим многогранный, многоликий мир. На три дня Казань станет столицей джаза, когда мы познакомимся с джазовыми коллективами из Индии, Эфиопии, Бразилии, Китая, Ирана, Кубы, Турции. Спасибо БРИКСУ за такую возможность. “Аксёнов-фест” для наших почитателей литературы уже полюбившийся, писатели и поэты “Аксеновского круга”, наши давние друзья. Мы их любим, приглашаем, они с удовольствием приезжают. Но не меньше рады мы новым друзьям», – сказал градоначальник.

По словам Метшина, знакомство с культурой новых стран – это «настоящее интеллектуальное богатство», которое важно сохранить и расширить уже после проведения саммита стран БРИКС.

«Надеюсь и прогнозирую большой интерес», – заключил он.