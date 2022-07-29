Джаз и постмодернизм: новый концерт XVI сезона фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого»

4 августа 2022 года перед казанскими зрителями выступят Антон Баронин, джаз-бэнд Orchestra 2.0 и Юлиана Рогачева. Музыкальный вечер состоится на территории Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

«Выступление Антона Баронина для меня всегда невероятное откровение. Все эти годы он продолжает открывать новые семантические звуковые миры и каждый раз вдохновляет изысканностью только ему присущей, ни на кого непохожей стилевой манеры исполнения на грани традиций академической интерпретации и джазовой импровизационности», — сказала Ольга Скепнер, президент фестиваля.

Orchestra 2.0 — совершенно нетипичное и неожиданное явление для российской джазовой сцены. Джаз-бэнд можно смело назвать самыми настоящими постмодернистами от музыки: джазовые традиции уживаются с роковой бескомпромиссностью, ностальгией по аналоговому саунду 70-х и совсем неджазовым репертуаром.

Лидер коллектива Антон Баронин — один из ведущих джазовых пианистов России: «У нашего Orchestra 2.0 нет жанровых предпочтений. Подобно симфоническому оркестру, он служит инструментом для воплощения самых разных музыкальных идей. Orchestra 2.0 не имеет постоянного состава, количество участников всегда разное, я приглашаю самых талантливых российских и зарубежных исполнителей, поэтому каждый концерт бывает особенным и неповторимым по звучанию, и это всегда сюрприз, причем не только для зрителей, но и для меня».

Специальный гость фестиваля, одна из лучших российских исполнительниц джазового мейнстрима, лауреат самых престижных российских и международных премий. В ее копилке наград премия европейского джазового конкурса топ-уровня в Монтре Shure Montreux Jazz Voice Competition (Швейцария).

Юлиана Рогачева начала исполнять джазовые композиции еще в детстве. С 13 лет она училась в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства, затем в Российской академии музыки им. Гнесиных. Неоднократно стажировалась в США, в том числе у Дины ДеРоуз в Jazz Workshop при Стэнфордском университете в Калифорнии и у Кэтчи Картрайт в Нью-Йорке. Выступала с сольной программой на Международном джазовом фестивале в Сан-Хосе (Калифорния).

Музыканты порадуют казанских ценителей джаза эклектичным репертуаром, остроумными цитатами и выверенным чувством стиля и меры. Артисты исполнят как известные, так и малознакомые композиции из классики американского джаза, а также собственные сочинения.

Напомним, фестиваль проходит в рамках празднования 100-летия российского джаза.

Также в программе фестиваля:

11 августа — Мариам Мерабова, Этери Бериашвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мерабова «MIRAIF».

19 августа — Вадим Эйленкриг & CREW.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте.

Официальный сайт фестиваля: https://jazzkazan.ru/.