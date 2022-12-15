Джаз и «елочка» от канадца: для пассажиров автобусов Казани выбрали лучшие поздравления

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Новогодние поздравления от жителей Казани можно будет услышать на городских маршрутах №45 и №46. Их голоса были выбраны на конкурсе «Стань новогодним голосом в казанском автобусе», который провели в татарстанском АТП.

Маршруты №45 и №46 были выбраны неслучайно – именно они пользуются среди пассажиров общественного транспорта самым большим спросом, а значит, поздравления услышат как можно больше казанцев.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Свое поздравление мог записать каждый житель Казани. Такая возможность поздравить своих родных, друзей, коллег и многомиллионный город выдалась жителям столицы впервые. Если акция понравится, то в следующем году количество автобусов, в которых будут звучать поздравления, станет больше. В этом году принято решение загрузить поздравления в автоинформаторы в двух автобусах. В одном автобусе будут звучать 11 поздравлений, в другом – 12», – отметил председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Стихи, песни и просто душевные послания пассажиры смогут услышать на каждой остановке. Главным критерием отбора поздравлений стала креативность. Свои работы прислали десятки конкурсантов – возможность быть услышанным получили 23 участника. В их число попали блогеры, журналисты и даже иностранцы. К примеру, в автобусах будет звучать поздравление жителя Канады Брайана Лича, который на русском языке спел «В лесу родилась елочка». Новогодний хит записала и джазовая вокальная группа Seven steps to heaven.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Идея поздравить жителей нашего родного города пришла сразу, как только мы увидели объявление о конкурсе. Мы, недолго думая, решили принять этот вызов. Всем коллективом мы выбрали и записали песню. Ту, которая близка каждому. В этой песне есть что-то такое свежее. И это большая честь, что наши звонкие голоса будут звучать в автобусах и их сможет услышать каждый житель», – рассказал солист группы Seven steps to heaven Эмиль.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Новогоднее поздравление для жителей Казани записал пятилетний Нияз. Мальчик прочитал стих на татарском языке. Его мать Лиля рассказала, что победа в конкурсе стала для них неожиданностью.

«Мы участвовали и в других конкурсах, для нас это не впервые. Но то, что голос моего сына будет звучать по всему городу, приятнее вдвойне», – отметила Лиля.