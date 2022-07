«Джаз-дива и любимцы Казани»: кто выступил на фестивале «Jazz в усадьбе Сандецкого»

Союз талантливых артистов NMProject и блистательной Светланы Жаворонковой выступил на первом концерте XVI сезона международного фестиваля импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер».

Накануне во внутреннем дворике Музея изобразительных искусств РТ стартовал уже XVI по счету международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер». Первый фестивальный вечер был ознаменован удивительным союзом лучших музыкантов в джазовом поколении next: саксофониста Николая Моисеенко, басиста Сергея Гейера, барабанщика Петра Ившина, клавишника Владимира Луизо и обаятельной джаз-дивы Светланы Жаворонковой.

Музыкальный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого» проводится с 2006 года, а его формат open air не только открывает музыку с новых сторон, но и меняет отношение тысяч людей к джазовому и импровизационному искусству. Благодаря уникальному формату мероприятие входит в пятерку лучших фестивалей России. За 16 лет кропотливой работы десятки талантливых артистов были услышаны и признаны широкой аудиторией.

«Сегодня мы открываем шестнадцатый сезон музыкального фестиваля. Это большой праздник — весь год во всех городах России отмечается столетие российского джаза. Этимология слова „фестиваль“ означает праздник, и это действительно праздник для зрителей, музыкантов и даже для организаторов. Это огромное счастье, что мы сегодня можем встретиться, потому что этот концерт нам очень непросто дался», — заявила президент фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого» Ольга Скепнер.

По словам автора проекта «Jazz в усадьбе Сандецкого», нынешний фестиваль приурочен к грандиозной дате — столетию российского джаза. Джазовая музыка проникла в Россию в октябре 1922 года — именно тогда в Москве был организован первый советский джаз-ансамбль. А за несколько месяцев до этого известный поэт, музыкант и хореограф Валентин Парнах одним из первых в стране публикует несколько статей о джазе, привлекая к новому явлению внимание критиков и музыкантов.

«В какую бы страну бы ни приходил джаз, он всегда ассимилируется с местной культурой. Джаз — это гибрид, очень сложный феномен: в нем столько стилей, направлений, манер извлечения звука… Естественно, что и здесь, в России, джаз обретает другой подтекст, ведь [он] находится в другой языковой культуре и менталитете», — заметила Ольга Скепнер.

Программу первого фестивального вечера составили «визитные карточки» ярких феноменов мировой музыкальной культуры — The Beatles, Coldplay и других известных коллективов. Также прозвучали оригинальные авторские композиции саксофониста Николая Моисеенко, в том числе песни Movement и Far Away Story.

«Мы каждый год играем в Казани. Очень круто. Ольга Скепнер называет нас „любимцами Казани“ и говорит, что нас здесь ждут. Люди приходят из года в год на наши концерты и поддерживают нас. Нигде в других городах у нас такого нет», — рассказал участник группы NMProject Николай Моисеенко.

Новое, неповторимое звучание подарило гостям фестиваля колоссальные эмоции: одни двигались в такт ритмам джаза, другие одобрительно покачивали головой, вслушиваясь в зажигательные мотивы. Впрочем, бесспорно, что каждый присутствовавший здесь наслаждался вечером.

«Фестиваль проводится ежегодно, и я стараюсь посещать его каждый раз по возможности. Сегодня очень легкая и приятная музыка, она дарит чувство спокойствия и ощущение того, что накопленные за день тревоги мгновенно улетучиваются в очаровательных ритмах джаза. Концерт потрясающий», — поделилась впечатлениями зрительница Елена Покатнева.

Отметим, что международный фестиваль импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер» проходит при поддержке Правительства Республики Татарстан. Джазовые четверги в усадьбе Сандецкого продолжатся до конца лета.