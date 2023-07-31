Джаз-бэнд на трибунах, палатки МФЦ, ничья «Рубина»: фоторепортаж с дебюта Fan ID в Казани

Болельщиков, решивших посетить первый домашний матч «Рубина» в сезоне 2023/24, встречает не только очередь в кассы «Ак Барс Арены», но и большая лужа со стороны улицы Ямашева. Вода передвижению особо не мешает. Но для рядовых казанцев – это далеко не последнее испытание перед заходом на футбольный стадион.

Что что-то пошло не так, становится понятно почти сразу. Да – это первая игра «Рубина» с Fan ID в Казани. Наиболее дальновидные оформили его заранее. Для остальных – имеются мобильные пункты МФЦ, благодаря которым можно подтвердить личность и оформить саму карту болельщика.

Желающих, как ни странно, довольно много. Процесс оформления Fan ID занимает не больше 10 минут на человека. По словам одного из организаторов, такие палатки у «Ак Барс Арены» будут работать на протяжении всего сезона.

Помимо мобильных пунктов МФЦ рядом с кассами курсирует и группа молодых людей, помогающих неопытным болельщикам в регистрации Fan ID и дальнейшем проходе на стадион.

Но подтвержденный Fan ID – еще не все, что нужно для посещения футбольного матча. Не обойтись без QR-кода, который болельщикам заменяет билет и абонемент, а сотрудникам СМИ – аккредитацию.

Получить QR-код можно в личном кабинете на Госуслугах. Для этого нужно по номеру «Карты болельщика» купить билет на конкретный матч. Если человек купит абонемент, то в личном кабинете появятся код сразу на все игры сезона.

Чтобы попасть на территорию стадиона, достаточно поднести QR-код к сканеру. Однако не всегда это срабатывает с первого раза. Как минимум, несколько человек из очереди испытали неприятный шок, подумав, что на футбол они не попадут. Правда, проблемы были решены. Да и о массовости ситуации говорить не приходится.

Финальный квест перед заходом на стадион – проход через рамочные металлодетектеры и острый глаз стюардов. Дабы не было лишних проблем и неудобных ситуаций, мужчин «щупают» мужчины.

Ну а девушек – девушки.

На территории стадиона болельщиков встречают живая музыка, конкурсы с призами и другие активности.

По традиции трибуны на «Ак Барс Арене» заполняются постепенно, по ходу первого тайма. Окончательно болельщики перестали подтягиваться на игру и занимать места только к 35-й – 40-й минутах встречи. К тому времени хозяева уже вели в счете.

Еще одна традиция – первые матчи стадионов в сезоне открываются гимнами. На «Ак Барс Арене» гимны России и Татарстана иполнила заслуженная артистка республики Эльмира Калимуллина.

На обновленном фанатском секторе «Рубина» появилась группа из барабанщиков и трубачей. В первые минуты джаз-бэнд в их исполнении привлекал больше внимания, чем сама игра.

В противовес казанской «фанке» гости выкладывались за счет голосовых связок. На взгляд, пара сотен оренбуржцев на протяжении всей игры перекрикивала весь стадион, на котором хватало пустых мест.

В особенности это касалось южной, северной и западной частей стадиона. Относительно «живым» был лишь «Восток».

Всего же увидеть воочию возвращение «Рубина» в РПЛ согласно официальному протоколу смогли 4822 человека. Напомним, средняя посещаемость «Ак Барс Арены» в Первой лиге без Fan ID составила 7790 зрителей.

Что до самого футбола, то на поле было примерно так же ярко, как и на трибунах. Краткие итоги первого тайма – минимум опасных моментов, нелепый гол бедром в исполнении Джоэля Фамейе и 1:0 в пользу «Рубина».

В каждом из таймов по разу игра останавливалась на пару минут. Команды и судьи уходили на организованный водопой. Температура воздуха достигала отметки 30 градусов по Цельсию.

После перерыва «Оренбург» владел преимуществом и заслуженно сравнял счет. Сделать это гости смогли на 81-й минуте. Оставшегося времени и финального штурма «Рубину» не хватило для победы. Ничья – 1:1.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер казанцев Рашид Рахимов был раздосадован потерей очков во втором туре кряду. Вместо гипотетических 6 очков «Рубин» имеет лишь 2. Следующий соперник – московский «Спартак». Игра состоится 5 августа в Казани.

Фотографии © Владимира Васильева, «Татар-информ»