Джаннат Мингазова назвала дату и цвет юбилейного Fashion Iftar в 2026 году

Основательница проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова объявила дату и цветовую концепцию юбилейного, десятого по счету коллективного разговения для мусульманок. Об этом сообщает «Миллиард.Татар».

Мероприятие состоится 14 марта 2026 года, а его основным цветом станет голубой и синий.

О теме и формате Fashion Iftar Мингазова рассказала во время своей лекции «Fashion Iftar: созидание моды, через историю, ценности и личный путь», которая прошла в Галерее современного искусства. По ее словам, юбилейный ифтар будет посвящен татарской культуре, роду и корням, а также теме свободы.

Fashion Iftar проводится в месяц Рамадан – самый священный период для мусульман – с 2017 года и собирает на коллективное разговение исключительно женщин. Одним из обязательных условий участия является соблюдение дресс-кода: гости должны быть одеты в одежду определенного цвета и с покрытой головой.