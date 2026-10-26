Джалиль Мотыгуллин: «Молодежь – как парное молоко»

На открытии Всероссийской молодежной конференции «Сохраняя наследие: язык, история, культура» начальник отдела научно-технической политики Министерства образования и науки РТ Джалиль Мотыгуллин сравнил молодежь с парным молоком.

«Молодежь – как парное молоко: или его кто-то с удовольствием выпьет прямо сейчас; или оставит в холодильнике и выпьет холодным; или в него попадут бактерии и оно испортится», – разъяснил свою сравнение сотрудник Минобрнауки республики.

Среди других вариантов Мотыгуллин упомянул, что «молоко» может стать основной для хорошей каши и других продуктов.

«Извините за такое образное сравнение, но это тем не менее правда. Если мы сейчас не заложим необходимые закваски и ферменты в это молоко, к сожалению, мы получим молоко в испорченном виде», – подчеркнул он.

Закладывают закваски и ферменты, продолжил свою мысль Мотыгуллин, на образовательном уровне через обучение и воспитание, а также на научном уровне.

«Огромная благодарность, что вы так активны, участвуете в этих мероприятиях, набираетесь новых мыслей и опыта, общаетесь не только со своими сверстниками, но и с ведущими руководителями научных школ», – поблагодарил он слушателей за участие в конференции.

В Казанском федеральном университете с 26 по 27 октября проходит Всероссийская молодежная конференция «Сохраняя наследие: язык, история, культура», организованная региональным отделением Российского военно-исторического общества в Татарстане при поддержке Института археологии РАН, Института языкознания РАН и Института этнологии и антропологии РАН.