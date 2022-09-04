Дзагоев дебютирует за «Рубин» в игре 8-го тура Первой лиги против «Алании»

«Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках восьмого тура Первой лиги против «Алании».

Так, место в воротах казанцев снова займет Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле выведет Илья Самошников. Кроме того, свои дебютные матчи за «Рубин» проведут Руслан Безруков и Алан Дзагоев.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Самошников, Тесленко, Грицаенко, Аднан – Мусаев, Зотов, Дзагоев – Горбунов, Лисакович, Безруков.

Игру обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

После семи туров подопечные Леонида Слуцкого с 12 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. В свою очередь, владикавказский клуб имеет в своем активе 14 баллов и идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, она начнется в 18.00 по московскому времени.