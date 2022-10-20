Дюжина мастеров декоративно-прикладного искусства представит в Казани выставку «Осталар»

В Музее Амира Мазитова (Дзержинского, 27) 21 октября откроется региональная выставка двенадцати художников декоративно-прикладного искусства «Осталар». Название выставки переводится с татарского языка как «мастера», на ней можно будет увидеть более 80 предметов декоративно-прикладного искусства – керамику, батик, панно из дерева с инкрустацией, шамаили из стекла и вышитые коврики, шапку-корону Сююмбике, ювелирные украшения и многое другое.

Фото предоставлено Музеем Амира Мазитова.

«Выставку составят произведения известной рукодельницы, народного художника Татарстана Софьи Кузьминых, заслуженных деятелей искусств Татарстана Рината Ахметова, Луизы Фасхутдиновой, Светланы Гарбузовой, Рустема Шамсутова. А также Дили Барышевой, Земфиры Бикташевой, Татьяны Соловьевой, Роберта Гайсина, Любови Шигабутдиновой и Гузель Шакировой», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе музея.

Фото предоставлено Музеем Амира Мазитова

Посетить вернисаж смогут бесплатно все желающие. Она организована совместно с региональным отделением Союза художников России в Татарстане и будет принимать посетителей до 30 ноября.