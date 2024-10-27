Дюжев: У нас дома детям нельзя смотреть «Бригаду» или «Жмурки»

Звезда сериалов «Бригада» и «Жмурки» Дмитрий Дюжев сказал, что в его семье детям запрещено смотреть фильмы о «криминальных героях». Он объяснил это тем, что подростки должны сначала освоить, например, Библию, а не художественные фильмы о преступности.

«Специально я им ничего не показываю, а тем более криминальные роли. У нас дома нельзя смотреть "Бригаду" или "Жмурки"», - цитирует актера ТАСС.

Он добавил, что молодежи не стоит смотреть на подобные «авторитеты», так как у них нет достаточного опыта, еще не сформировалось мировоззрение, они не до конца понимают, что движет людьми и почему. А вот почитав Библию или «Историю государства российского», ребенок сможет освоить и понять мудрость, иметь ее как основу.

Дюжев также подчеркнул, что «Бригада» не с проста имела «финал без продолжения». Как говорил режиссер картины Алексей Сидоров, таких парней ждет или тюрьма, или смерть. Поэтому в данной истории, какая бы красивая она не была, отснятый финал был обязательным и отражал сущность.

Сериал «Бригада», вышедший на ТВ в 2002-м, показывает события 1989-2000 годов. Картину Алексея Сидорова тогда назвали первой попыткой российского кинематографа снять историю про гангстеров в стиле «Однажды в Америке» и «Крестного отца».