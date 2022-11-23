Ощутить себя Петром I: Дмитрий Дюжев и известные историки выступили на форуме в Казани

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сегодня в Казани открылся молодежный культурный форум «Петровские времена» просветительского проекта Российского общества «Знание». Участники – студенты и старшеклассники – обсудили эпоху Петра I, а также судьбу первого российского императора. Перед аудиторией выступил популярный российский актер театра и кино, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Мероприятие прошло в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история».

В беседе с ребятами Дюжев рассказал, как знакомился с личностью Петра I и вживался в его образ для роли в сериале «Тобол», снятого по дилогии Алексея Иванова.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Сыграть известную историческую личность, которую изучают школьники, студенты и люди, интересующиеся историей, было непросто. Знающий человек прекрасно понимает, как он выглядел и что из себя представлял. Я, как ремесленник актерского мастерства, обязан сыграть любой психотип человека, хотя мы с Петром абсолютные противоположности. У него прослеживается неуемность характера, стремление к совершеноствованию себя и своего окружения. Он великий человек, и ответсвенность передо мной была большая», — сказал Дмитрий Дюжев.

Он отметил, что перед началом съемок ему предстояло проанализировать характер героя,

понять его боли и страхи, раскрыть и изучить привычки и детство персонажа. Помимо этого, для роли в «Тоболе» Дюжеву пришлось побывать в Санкт-Петербурге, где он ознакомился с личными предметами императора.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Актер отметил, что Казань ассоциируется у него с городом детства, так как напоминает Астрахань. Там, в его родном городе, заметил он, проживает большая татарская диаспора.

«Я нахожу схожесть менталитетов, и когда возвращаюсь в Казань вновь, ощущаю, что тут все для меня родное. Однажды, когда я впервые сюда приехал, то сразу почувствовал единство и связь. Казань близка моему сердцу», — объяснил он.

Помимо выступлений артистов, участников ожидали лекции от ведущих историков России. Специалисты обсудили с участниками уникальную эпоху правления Петра Великого, значение этого периода для последующего развития страны и исторические параллели с сегодняшним днем.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Старший методист кафедры «Развитие образовательных систем» Института развития образования,

лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года — 2020» Антон Гомозов рассказал «Татар-информу», что проект «Петровские времена» направлен на духовное развитие и воспитание подрастающего поколения.

«Взгляд на историю у молодежи всегда разносторонний. Общество „Знание“ делает большое дело: мы хотим донести ребятам информациию о Петре I сверх школьной программы. Создать для них объективную картину его действий. Император был многогранной и знаковой личностью в нашем Отечестве. Вместить все

знания о событиях в период правления в часы школьной программы довольно сложно. Хочется заинтересовать студентов и школьников уникальными фактами, касающимися не только государственных реформ, но и посмотреть на него как на личность» — объяснил историк.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По словам Гомозова, молодежь всегда с интересом относится к истории родного государства, стремится идентифицировать себя в любой исторической эпохе. «На нашем занятии участники будут перенимать на себя действия императора и анализировать, какие решения предприняли, если бы стояли у престола», — пояснил специалист.

В своей лекции он рассказал о трансформации, которую пережила Россия после реформ императора. Так, Гомозов напомнил о создании Сената, коллегий, финансовой реформе и реформе духовенства, которые привели к изменению культурных ценностей и быта России той эпохи.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Затем для участников была проведена экскурссия по новой мультимедийной выставке, которая приуроченная к 350-летию со дня рождения первого русского императора «А о Петре ведайте ...». В основу цифровой иллюстративной галереи вошли факты и истории из жизни императора и его окружения, подлинные архивные документы, продемонстрированные при помощи самых новейших музейных приемов. Выставка также представила события, связанные с военной историей, промышленностью, и известные работы отечественных и зарубежных художников, освященных Петровской эпохе.