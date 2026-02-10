Дюран: Приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионскому титулу

Фото: ФК "Зенит"

Новичок «Зенита» форвард Джон Дюран поделился своими планами на остаток сезона в чемпионате РПЛ. Колумбийский нападающий пополнил питерский клуб на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» до конца сезона-2025/26. За «Зенит» колумбиец будет выступать под 9 номером. Со слов самого игрока, он всегда играл именно под девяткой и эта цифра ему очень дорога.

«Как любой футболист, я всегда стремлюсь быть первым. Приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионскому титулу и другим трофеям. Хочу забить множество мячей и быть тем, кто помогает двигаться вперёд», – цитирует Дюрана пресс-служба питерского клуба.

Первую половину сезона Дюран провел в «Фенербахче», который возглавляет Жозе Моуриньо. За турецкую команду он провел 21 матч и забил три гола. В интервью клубной пресс-службе 22-летний футболист признался, что рад пополнить состав российского клуба, где его очень ждали и на него рассчитывают.

Дюран вошел в топ-3 самых дорогих трансферов РПЛ. Его стоимость составила 32 млн евро. На первом месте – Малколм (40 млн евро), на третьем – Халк (37 млн евро). Все трое игроков были приобретены «Зенитом».

«Зенит» по итогам первой половины сезона остановился на второй строчке с 39 очками в турнирной таблице РПЛ. На одно очко петербуржцев опережает действующий чемпион «Краснодар».