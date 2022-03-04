Дюпин об отстранении сборной России по футболу: «Расстроило, меня только начали вызывать»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах. По словам футболиста, данное решение оказалось для него очень обидным.

«Ну конечно расстроило, я только начал вызываться в сборную. Если бы я не вызывался в сборную и был далеко от нее, то еще ладно, может, не так обидно было бы. Очень обидно, надеюсь, в скором времени все разрешится и все вернется на круги своя. Футбол должен быть вне политики, как и весь спорт», – цитирует Дюпина ТАСС.

Напомним, голкипер казанского клуба в марте прошлого года впервые в карьере получил вызов в основную сборную России. За национальную команду Дюпин пока не провел ни одной игры.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и не сумеет принять участия стыковых играх за право выйти на чемпионата мира 2022 года в Катаре.