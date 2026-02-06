Дюмин заявил о необходимости собственных технологий генеративного ИИ для России

Россия должна иметь собственные технологии в сфере генеративного искусственного интеллекта. Об этом заявил помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета «Экономика данных», которое прошло 6 февраля и было посвящено развитию ИИ, его слова приводит «объясняем.рф».

Технологии искусственного интеллекта формируют новые массивы данных и становятся одним из ключевых инструментов распространения информации, способных менять смыслы и цифровую среду не только отдельных государств, но и всего мира.

Дюмин подчеркнул, что для России ИИ – это вопрос государственного, технологического и ценностного суверенитета, о чем ранее говорил Президент. В этой связи, отметил он, страна должна располагать полным набором собственных решений в области генеративного ИИ и не допускать критической зависимости от зарубежных систем.

Помощник Президента добавил, что России важно не только понимать принципы работы генеративного ИИ, но и уметь применять его для решения практических задач. Он также напомнил позицию Владимира Путина о том, что искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы жизни человека. По словам Дюмина, развитие ИИ является крупнейшим технологическим проектом в истории человечества.

В рамках исполнения поручений Президента в России создадут Комиссию при Президенте РФ по вопросам развития искусственного интеллекта. Она займется выработкой подходов к созданию и внедрению соответствующих технологий.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что искусственный интеллект уже широко применяется – от государственных сервисов до промышленности, образования и развлекательного контента. Поскольку использование ИИ затрагивает практически все отрасли экономики, государство, по его словам, должно снижать риски и формировать регулирование там, где это необходимо.

Сейчас определены пять–семь направлений, по которым прорабатывается законодательное регулирование, прежде всего в части маркировки контента, созданного с применением ИИ. Отдельного обсуждения, отметил Григоренко, требует вопрос авторских прав. При этом вводить обязательные требования для бизнеса по использованию ИИ на данном этапе не планируется.

В состав Комиссии при Президенте войдет губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал о практическом опыте внедрения ИИ в регионе. По его словам, основная цель – освободить людей от рутинных операций, передав типовые процессы автоматизации, а также частично компенсировать кадровый дефицит там, где требуется человеческая ответственность и компетенции.

В настоящее время в Московской области реализовано 67 проектов с использованием искусственного интеллекта – в здравоохранении, образовании, на портале «Госуслуги», в ЖКХ и на транспорте. Экономический эффект для региона составляет около 2,5 млрд рублей в год.