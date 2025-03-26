Дюмин: Арктика – стратегическая ресурсная база России

Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин назвал Арктику крупнейшей ресурсной базой страны и подчеркнул значимость освоения ее природных богатств, сообщили в «Известиях».

Об этом Дюмин заявил 26 марта на Международном арктическом форуме в Мурманске.

По его словам, в регионе сосредоточено свыше 1,5 тыс. трлн кубометров газа и 83 млрд баррелей неразведанной нефти, что составляет более 13% от мировых запасов. «Необходимо определиться с перспективами разработки – в части сроков и объемов добычи», – отметил Дюмин.

Он также подчеркнул, что Арктика богата углем, полиметаллами, медью и другими стратегическими ресурсами. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено Северному морскому пути – не только как ключевой транспортной артерии, но и как инструменту комплексного освоения региона.