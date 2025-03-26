news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 марта 2025 21:31

Дюмин: Арктика – стратегическая ресурсная база России

Читайте нас в
Телеграм

Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин назвал Арктику крупнейшей ресурсной базой страны и подчеркнул значимость освоения ее природных богатств, сообщили в «Известиях».

Об этом Дюмин заявил 26 марта на Международном арктическом форуме в Мурманске.

По его словам, в регионе сосредоточено свыше 1,5 тыс. трлн кубометров газа и 83 млрд баррелей неразведанной нефти, что составляет более 13% от мировых запасов. «Необходимо определиться с перспективами разработки – в части сроков и объемов добычи», – отметил Дюмин.

Он также подчеркнул, что Арктика богата углем, полиметаллами, медью и другими стратегическими ресурсами. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено Северному морскому пути – не только как ключевой транспортной артерии, но и как инструменту комплексного освоения региона.

#Арктика #газ #нефть
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Новый закон запретил хоронить домашних животных самостоятельно: что делать владельцам

Новый закон запретил хоронить домашних животных самостоятельно: что делать владельцам

25 марта 2025
Инвестрейтинг районов РТ: золотая десятка, «елабужский феномен» и заржавевшее Прикамье

Инвестрейтинг районов РТ: золотая десятка, «елабужский феномен» и заржавевшее Прикамье

25 марта 2025