Дюков: будем кулуарно добиваться возвращения российских команд на конгрессе УЕФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что российская делегация отправится на конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для того, чтобы в кулуарах вести разговоры о возвращении российских клубов и сборных на международные турниры. Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде (Сербия).
«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС», – цитирует слова Дюкова ТАСС.
На уточняющий вопрос, в каком статусе будут добиваться возвращения, Дюков отметил что рассчитывает на допуск российских команд на международные турниры под национальным флагом и с гимном России.
Напомним, все российские футбольные клубы и национальные сборные были отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 в связи с событиями на Украине.
С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В последней игре команда Валерия Карпина разгромила сборную Гренады со счетом 5:0.