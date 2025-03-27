Дюков: будем кулуарно добиваться возвращения российских команд на конгрессе УЕФА

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что российская делегация отправится на конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для того, чтобы в кулуарах вести разговоры о возвращении российских клубов и сборных на международные турниры. Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде (Сербия).

«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС», – цитирует слова Дюкова ТАСС.

На уточняющий вопрос, в каком статусе будут добиваться возвращения, Дюков отметил что рассчитывает на допуск российских команд на международные турниры под национальным флагом и с гимном России.

Напомним, все российские футбольные клубы и национальные сборные были отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 в связи с событиями на Украине.

С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В последней игре команда Валерия Карпина разгромила сборную Гренады со счетом 5:0.