«Дышать трудно, когда взвесь в воздухе»: Магдеев запретил на улицах Челнов сжигать мусор

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев еще раз напомнил о запрете сжигания мусора и листвы, собранных во время субботников. На аппаратном совещании градоначальник попросил первого замруководителя исполкома Илью Зуева обеспечить раздельный сбор мусора и растительных отходов.

«Дышать трудно, особенно когда вся эта взвесь в воздухе. Пожалейте, коллеги, сами себя. Это касается и руководителей бюджетных организаций, — отметил Магдеев. — Некоторые, чтобы не напрягать себя и не организовывать вывоз мусора, идут по самому простому, на их взгляд, пути. Но не очень правильному для горожан. Кто должен всем этим дышать? Дети, больные люди, астматики? Давайте с уважением друг к другу относиться. Сколько не говоришь — до особо одаренных, видимо, не доходит, что мы не имеем права создавать в нашем городе эти вещи рукотворно. Собственными руками поджигателями нельзя быть. Надо людей пожалеть».

Мэр напомнил, что сейчас есть много видов различных упаковок, и субботники очень отличаются от того, что происходило 15–20 лет назад. Также Магдеев отметил, что нарушителей ждет административное наказание.

«Не было там такой упаковки. Все лопатами, граблями, вилами складывали в самосвалы... У кого со слухом и зрением тяжело, к ним точно придет административная комиссия. Большинство, думаю, понимает, что в городе кострами и перегоревшим мусором пахнуть не должно, — высказался градоначальник. — Никаких предупреждений больше не будет. То, что сказал Илья Сергеевич, — это и есть предупреждение. А то у нас как дети! Первое, второе, а потом десятое предупреждение — а мы так и будем сжигать. Всем одна четкая и ясная установка: в городе должно быть комфортно дышать. В городе кострами и перегоревшим мусором пахнуть не должно!».