Дыняк: «В плей-офф решает самопожертвование»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк ответил на вопрос корреспондента «ТИ-Спорта» о важности нижних звеньев в плей-офф КХЛ.

– Говорят, в плей-офф решают нижние звенья, согласны?

– Не согласен. Решают игру вся команда, самопожертвование, ловля шайбы на себя, помощь партнеру. Где-то сыграть попроще, это самое главное, – сказал Дыняк.

В третьем матче ½ финала розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл «Металлург» со счетом 4:1. В настоящий момент счет в серии 2-1 в пользу татарстанской команды.

Следующий матч соперники проведут в Казани 1 мая. Начало – в 15:00 мск.