Дыняк - об игре с «Адмиралом»: «Было поменьше брака, привыкаем к новым звеньям»

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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) во втором домашнем матче сезона, отметив прогресс команды по сравнению с первой встречей. Своими впечатлениями он поделился с клубной пресс-службой.

«Классные эмоции. Хорошо, что вернулись», – сказал Дыняк о старте чемпионата. Говоря о ключевом факторе успеха в матче с владивостокцами, нападающий подчеркнул важность командной работы.

Он также сравнил игру с «Адмиралом» с первой домашней встречей, отметив снижение количества ошибок: «Конечно, в первом матче что-то не складывалось, был брак какой-то. Сегодня его поменьше было, потихоньку привыкаем к своим сочетаниям в звеньях».

На вопрос о времени, необходимом для адаптации к обновлённому составу, Дыняк ответил, что команду не беспокоят разговоры вокруг, их интересует результат. «Ну и пусть разговаривают, нам интересен результат. Посмотрим, не знаю, сколько времени уйдёт на это. В принципе, с Дмитрием Кателевским мы уже не первый год вместе играем», – цитирует форварда корреспондент «ТИ-Спорта».