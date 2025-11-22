Дыняк о «Шанхайских Драконах»: У меня в матчах с ними были только драки

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил игру своего звена после победы над «Нефтехимиком» (3:2), а также упомянул о предстоящем матче с «Шанхайскими Драконами».

– Произошла небольшая перетасовка звеньев – это чувствовалось?

– И с Дмитрием Кателевским, и с Бровой (Артур Бровкин) мы ранее уже играли – всё нормально. Решили вернуться в старое русло. Может быть, в чём-то это сыграло определяющую роль (улыбается).

– Впереди игра в Санкт-Петербурге, новая команда. Есть особые чувства?

– Нет, мы же играем против «Шанхайских Драконов», у меня в матчах с ними были только драки. Много канадцев в составе, которые играют в агрессивный хоккей с обилием бросков. Сейчас нужно отдохнуть, а затем приступим к подготовке, – ппиводит слова Дыняка пресс-служба клуба.

После победы над «Нефтехимиком» в Нижнекамске «Ак Барс» снова поднялся на вторую строчку турнирной таблицы в Восточной конференции. В активе казанцев 38 очков после 29 игр. На третьем месте идет «Авангард» (37 очков) в 27 матчах. А возглавляет таблицу на «Востоке» - «Металлург» (46 очков в 29 встречах).

Ближайшую встречу в рамках выездной серии «Ак Барс» проведет в Санкт-Петербурге против «Шанхайских Драконов». Время начала матча - 17:00 мск.