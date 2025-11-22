news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 ноября 2025 14:01

Дыняк о «Шанхайских Драконах»: У меня в матчах с ними были только драки

Читайте нас в
Телеграм

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил игру своего звена после победы над «Нефтехимиком» (3:2), а также упомянул о предстоящем матче с «Шанхайскими Драконами».

– Произошла небольшая перетасовка звеньев – это чувствовалось?

– И с Дмитрием Кателевским, и с Бровой (Артур Бровкин) мы ранее уже играли – всё нормально. Решили вернуться в старое русло. Может быть, в чём-то это сыграло определяющую роль (улыбается).

– Впереди игра в Санкт-Петербурге, новая команда. Есть особые чувства?

– Нет, мы же играем против «Шанхайских Драконов», у меня в матчах с ними были только драки. Много канадцев в составе, которые играют в агрессивный хоккей с обилием бросков. Сейчас нужно отдохнуть, а затем приступим к подготовке, – ппиводит слова Дыняка пресс-служба клуба.

После победы над «Нефтехимиком» в Нижнекамске «Ак Барс» снова поднялся на вторую строчку турнирной таблицы в Восточной конференции. В активе казанцев 38 очков после 29 игр. На третьем месте идет «Авангард» (37 очков) в 27 матчах. А возглавляет таблицу на «Востоке» - «Металлург» (46 очков в 29 встречах).

Ближайшую встречу в рамках выездной серии «Ак Барс» проведет в Санкт-Петербурге против «Шанхайских Драконов». Время начала матча - 17:00 мск.

#ХК Ак барс #ХК Нефтехимик #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025