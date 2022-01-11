Дыняк о матче СКА – «Ак Барс»: «Рад сыграть против команды, в которой вырос»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился своими эмоциями о предстоящем сегодня матче казанской команды против СКА. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30.

Никита Дыняк является воспитанником питерского хоккея и перед матчем против СКА признался об особых чувствах перед игрой. «Эмоции и чувства положительные, даже замечательные. Вернулся домой, увиделся с родными. Нигде не гулял, готовился к игре. Возвращение после травмы, плюс ещё матч в Санкт-Петербурге — это дополнительный стимул. Всегда рад сыграть против команды, в которой вырос», — приводит слова Дыняка пресс-служба «Ак Барса».

Также нападающий оценил сильные стороны питерского СКА и вспомнил последний матч «Ак Барса» с командой из Санкт-Петербурга. Напомним, в последней очной встрече «барсы» проиграли в овертайме питерцам со счетом 3:4 в Казани.

«Помню, что мы попытались вытащить этот матч. Проигрывали в три шайбы, перевели игру в овертайм, но чуть-чуть не хватило до победы. «Ак Барс» доказал, что у него есть характер и команда всегда будет биться за победу.

СКА — хорошая, боевая команда с сильным подбором игроков, очень мастеровитых. Персонально могу выделить Андрея Кузьменко, Антона Бурдасова, Никиту Гусева. В целом, они сильны командой», — заявил Дыняк.