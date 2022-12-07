Билл наступает на грабли Знарка: когда ждать революции в «Ак Барсе»

Накануне «Ак Барс» проиграл в Астане «Барысу» (2:3) в серии буллитов. Это поражение стало первым для тренерского тандема Юрий Бабенко – Зинэтула Билялетдинов. Как обновленный штаб наставников наступает на те же грабли, что и Знарок, почему Дыняк – системообразующий игрок «Ак Барса», и когда ждать революции в игре команды – в материале «ТИ-Спорт».

Когда-то «Ак Барс» научится не проваливать первый период, но это уже совсем другая история Фото: ak-bars.ru

Когда-то «Ак Барс» научится не проваливать первый период, но это уже другая история

Болельщикам не сложно посчитать, в скольких пресс-конференциях Олега Знарка фигурировала фраза: «Мы провалили первый период». Олег Валерьевич произносил это предложение и после матча с «Трактором» (2:5), и после поражения от «Торпедо» (4:6), и после игры с «Нефтехимиком» (3:4). Если действительно погрузиться в счет, возможно, и пальцев двух рук не хватит.

После проигранного матча с «Барысом» первые слова Юрия Бабенко вновь касались неудачно проведенного первого периода. «Начали игру не совсем так, как хотелось бы – дали сопернику преимущество. В принципе, второй и третий период можно занести в актив, но первый период повлиял на ход игры и на результат», – сказал Бабенко после матча.

Складывается ощущение, что казанскому клубу в скором времени придется писать петицию к руководству КХЛ с просьбой начислять очки отдельно за второй и третий периоды, потому что иначе в плей-офф «Ак Барс» точно не попадет. Из матча в матч казанцы проваливают именно стартовую двадцатиминутку.

В игре с «Барысом» в первом периоде «Ак Барс» вновь продемонстрировал довольно суетливый и хаотичный хоккей Фото: ak-bars.ru

В игре с «Барысом» в первом периоде «Ак Барс» вновь продемонстрировал довольно суетливый и хаотичный хоккей. Шайба двигалась сумбурно, вновь не прослеживалась в первые минуты идея и концепция игры «Ак Барса». Снова мы наблюдали удаление в стартовых минутах встречи у казанцев, которое привело к первой забитой шайбе «Барыса» в матче.

По первому периоду «Ак Барс» выглядел заметно слабее «Барыса» во всех аспектах: точности паса, интересности атак, грамотных и хладнокровных решений игроков в процессе матча. Казанцы закономерно ушли на второй период, уступая в счете 0:2.

Как-то раз после проигранного матча с «Сибирью» (3:6) защитник «барсов» Никита Лямкин сказал нашему корреспонденту: «Трудно вытаскивать матчи, когда ты летишь в две шайбы». И как тут не согласиться. Создавая проблемы в первом периоде, команда по факту тратит два остальных, чтобы их решить. На это уходит много физических и эмоциональных сил. И если камбэка не происходит, то команда получает удар по самолюбию.

Тренерскому штабу «Ак Барса» в ближайшие матчи нужно срочно принимать радикальные меры в отношении игры в первом периоде Фото: ak-bars.ru

Тренерскому штабу «Ак Барса» в ближайшие матчи нужно срочно принимать радикальные меры в отношении игры в первом периоде. Бабенко и Зинэтула Билялетдинов, к примеру, могут прибить у входа в раздевалку «барсов» табличку с надписью: «Мы провалили первый период». Любые, самые абсурдные меры оправдают себя, если «Ак Барс» перестанет ставить под вопрос исход встречи в стартовой двадцатиминутке.

«Ак Барс» будет набирать очки, пока в команде есть такие хоккеисты, как Никита Дыняк

После матча «Динамо» – СКА главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг, отвечая на вопрос, касающийся воспитанников клуба, сказал следующее: «Сожалеем, что Никита Дыняк играет за «Ак Барс».

Как бы ни хотел Роман Борисович видеть Никиту и еще примерно 20-30 других игроков КХЛ в СКА, Дыняк является поистине фундаментальным игроком основы в нынешнем «Ак Барсе». Несмотря, на не самую хорошую для нападающего статистику в этом сезоне (4+4 по системе гол+пас), трудно упрекнуть форварда в отсутствии старания.

Гол Дыняка вернул «барсов» в игру и позволил им позже сравнять счет в матче Фото: ak-bars.ru

Дыняк – настоящий хоккеист-работяга в «Ак Барсе», который выкладывается на все 100% в каждом матче. В среднем Никита проводит на льду около 13 минут и выполняет много черновой работы на льду, зачастую оставаясь незаметным. Но именно на таких игроках держится результат «Ак Барса». Дыняк не выключается из эпизодов в течение любого отрезка в матче. Он старается поддерживать одинаковый скоростной темп как в начале, так и в конце игры.

В матче с «Барысом» Дыняк забил крайне эффектный гол. Никита на скорости обыграл трех игроков казахского клуба, а потом за воротами технично обвел вратаря и рикошетом от конька голкипера занес шайбу внутрь. Этот гол вернул «барсов» в игру и позволил им позже сравнять счет в матче. С каждым новым сезоном Никита раскрывается все ярче и позволяет уже говорить о себе как о топ-игроке КХЛ. Неудивительно, что Ротенберг всеми способами пытается заполучить его в СКА.

Сумеет ли «Ак Барс» впервые выиграть у «Авангарда» в этом сезоне?

В этом сезоне команды встречались друг с другом дважды. В обоих встречах оказались сильнее омичи. В ноябре «Авангард» выдал серию побед из девяти матчей. Одна из главных звезд омской команды Рид Буше на днях договорился с руководством на продление контракта еще на сезон.

Есть ли шансы на реванш у «Ак Барса» после того, что мы увидели в матче с «Барысом»? Вопрос довольно сложный, потому что до конца не ясно, как команда перестроилась после отставки Знарка, и какие глобальные перемены начали происходить в «Ак Барсе». Пока что ни исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко, ни Зинэтула Билялетдинов развернутых комментариев насчет изменений в системе игры не давали.

Есть ли шансы на реванш у «Ак Барса» после того, что мы увидели в матче с «Барысом»? Фото: ak-bars.ru

«Авангард» – довольно скоростная и разнообразная в атакующих действиях команда. В последних шести играх омский клуб показывает нестабильность. В шести матчах – три поражения (последнее дома «Салавату Юлаеву». «Ак Барсу» нужно основательно провести революцию над своим началом матча.

На протяжении многих игр болельщики наблюдают за тем, как команда начинает разгоняться и показывать свой хоккей лишь ко второму периоду. Кроме того, казанцам нужно поработать над точностью первого паса в зоне противника. Если тренерскому штабу удастся извлечь все ошибки из матча с «Барысом», можно рассчитывать на равную и интригующую битву в Омске, которая состоится 8 декабря.

фото на анонсе: ak-bars.ru