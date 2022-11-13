DWN: Запад своей экономической войной подарил России важнейшего союзника — Китай

Экономическая война, которую Запад развязал против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай. Об этом пишет автор Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг, передает РИА Новости.

«Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23%, это помогло Пекину обогнать Европу. В октябре товарооборот между странами увеличился на 35%», – приводятся данные в статье.

При этом немецкое издание заявляет, что у двух стран есть потенциал для наращивания объемов торговли в области железнодорожных перевозок – такой шаг поможет поставлять товары намного быстрее.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже восьмой пакет санкций.