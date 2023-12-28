«Двуязычный Дед Мороз дороже»: во сколько обойдется праздничное настроение для детей?

Фото: © из личного архива Евгения Максимова

«Волшебство обладает целительной силой»

Евгений Максимов работает инженером, но вот уже 10 лет перед Новым годом перевоплощается в сказочного персонажа – Деда Мороза и дарит детям волшебство. Евгений учился в институте культуры, изучал актерское мастерство и режиссуру. Эти знания пригодились в его необычной роли.

«Мы все помним, как в детском саду к детишкам приходил Дед Мороз. У нас в этого сказочного персонажа переодевалась наша воспитательница. Может быть, именно это меня как-то задело. Было бы лучше, если бы в детские сады приходили профессиональные Деды Морозы. Поэтому стоит полагать, что это желание появилось у меня еще в детстве», – рассказывает Евгений.

За десять лет у него уже появились постоянные заказчики. Чтобы не повторять прошлогоднюю программу, он каждый год вносит в нее изменения, в том числе включая новые, актуальные для времени элементы. Например, в последние годы в сценарии появились интерактивность, различные флешмобы с участием детей.

«Дети верят в чудо, видеть их глаза, эмоции мне самому тоже очень нравится. Они же и потрогать тебя хотят: настоящий или нет? В этом году у меня 17 утренников в детских садах, еще несколько приглашений в корпоративы в организациях. Заказов все больше, слава богу. Самые «горячие» дни – с 25 по 29 декабря. В этом году кто-то заказал еще в октябре», – говорит мужчина.

Евгений Максимов работает на русском и татарском языках.

«Больше заказывают праздник на русском языке, но иногда спрашивают, есть ли у нас татарская программа. Татароязычного Деда Мороза приглашают артисты татарской эстрады. Некоторые праздники проходят одновременно на русском и татарском. Приглашают вместе несколько семей, и если среди детей не все понимают татарский, то приходится переходить и на русский», – рассказал он.

Фото: © из личного архива Евгения Максимова

Деда Мороза обычно зовут к детям 4-8 лет. У самого Евгения в семье растут две девочки – пяти и девяти лет, и они до сих пор верят в Деда Мороза.

«В чудеса надо верить, волшебство обладает своей целительной силой. Ребенок это или взрослый – мы верим в Новый год, надеемся на чудо. Мне кажется, это большое счастье, когда современные дети тоже верят в сказку и чудеса. Моим дочерям 5 и 9 лет, но они все еще верят в Деда Мороза. Они знают, что я переодеваюсь в Деда Мороза. Для них я помощник Деда Мороза. Они свои письма отдают мне, чтобы я передал их Деду Морозу, а потом ждут, придет Дед Мороз или нет», – говорит Евгений.

Что касается цен, то приглашение этого сказочного персонажа за город – поселки Салмачи, Куюки, Богородское – будет стоить родителям 2500-3500 рублей.

«Сегодня цены постоянно растут, но зарплаты все равно остаются прежними. Порадовать детей праздником само по себе удовольствие, поэтому мы входим в положение родителей и не повышаем цены, стараемся оставить их такими же», – пояснил собеседник нашего агентства.

Фото: © из личного архива Дины Закировой

«Работаем для души»

Артисты Камаловского театра Дина и Ильнур Закировы тоже имеют опыт в этой сфере.

«Мы уже более 10 лет на Новый год ходим в семьи в роли Деда Мороза и Снегурочки. Впервые попробовали после того, как поженились, для молодой семьи, все же это дополнительный доход. Ильнур высокий, стройный, отлично смотрится в роли Дедушки Мороза. А потом, я нашла очень красивые костюмы. Хотя это начиналось как бы в шутку, каждый год радовать детей, нести им праздник – большое удовольствие для нас самих. От других Снегурочек я отличаюсь тем, что у меня есть скрипка. В программе есть часть, где я детям показываю инструмент, рассказываю его историю, играю на скрипке. Это своего рода воспитательный момент. Для нас это не просто подработка, мы дарим детям праздничное настроение, в то же время пропагандируем татарский язык.

Мы не берем много заказов, по банкетам не ходим. Поскольку у нас есть основная работа, слишком не увлекаемся. Хотя приглашений много, занимаемся этим только в свободное время, без ущерба нашей основной работе. Работаем больше для души. Бываем в семьях, а также в детском саду, куда ходила наша дочка. Нас больше приглашают те, кто в семье сохраняет язык, нашу культуру. Конечно, мы бывали и в русских семьях, но мы все же позиционируем себя как Дед Мороз и Снегурочка, которые говорят на татарском языке», – рассказала Дина Закирова.

Фото: © из личного архива Иделя Киямова

«У меня два Деда Мороза»

Журналист, ведущий телеканала «Татарстан – Новый Век» Идель Киямов – тоже опытный Дед Мороз. Эту роль на себя примерил еще студентом училища, в 2013 году.

«У меня сразу два образа – татарский Кыш Бабай и традиционный Дед Мороз. Мой татарский Кыш Бабай одевается в зеленый тулуп. Эту идею подала моя мама. И не ошиблась – это оказалось по-своему большим проектом, поскольку сейчас со стороны нашего руководства тоже растет внимание к нашему татарскому языку и национальным вопросам. Некоторые татарские семьи, заботясь о сохранении языка, приглашают татарского Кыш Бабая в его зеленом костюме. Число таких приглашений особо не изменилось, примерно на одном и том же уровне. Я никак не рекламировал татарского Кыш Бабая. Люди узнают через знакомых. В целом количество заказов не изменилось, русского Деда Мороза приглашают примерно столько же, как и раньше. Иногда в татароязычные семьи приглашают Деда Мороза в традиционном красном костюме, просто потому, что он для них привычнее.

В первое время приходилось видеть, как дети удивляются зеленому костюму. А потом слышат голос Деда Мороза, включаются в игру. В ходе общения я объясняю, почему у меня тулуп зеленый.

Зеленый костюм пригодился в еще одном необычном случае: меня пригласили на корпоратив банка, у которого бренд тоже зеленого цвета.

Снегурочка у нас в привычном для всех костюме. В этом году она сшила себе новый костюм, пока еще не видел, там должен быть татарский орнамент», – рассказал Идель Киямов.

Он также назвал цены и поделился с необычными в его практике случаями.

«Однажды пригласили к подростку 14 лет. Обычно Деда Мороза приглашают к детям младше 8 лет. Запомнился праздник в поселке Чебакса – собрались несколько семей родственников, соседи и устроили праздник на улице. В 2019 году нас пригласил один олигарх на Рублевку, у него родственники татары, поэтому позвал татарского Кыш Бабая. За свою работу в новогоднюю ночь мы взяли 140 тыс. рублей.

Цены зависят от чисел месяца, например с 1 по 25 декабря – 2000 рублей, а уже после этого, до 31-го числа, цены через день меняются. Мы понимаем, что лишних денег у людей нет, поэтому не собираемся наживаться на людях, цены особо не повышаем», – рассказал Идель Киямов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пригласить Деда Мороза в этом году дороже»

Жительница Казани Алина каждый год устраивает для своих детей праздник.

«Нашего Деда Мороза я нашла 4 года назад через чат родителей. Мы объединяемся несколько семей, собираемся в одном из домов, приглашаем Деда Мороза. Программа у них интересная, показывают фокусы, в 2023 году – год Кролика, принесли с собой живого кролика.

Они предлагают и короткую, и длинную программу. 20-минутное представление – 4500 рублей, 30 минут – 8000 рублей. В этом году эта программа стоит уже 12 тысяч. Но когда заказываешь несколько семей вместе, выходит не так дорого, зато детям очень весело. Дед Мороз и Снегурочка такие нарядные, с ними еще несколько персонажей. В этом году тоже собираемся пригласить, день пока не назначили», – рассказала Алина.

Фото: © «Татар-информ»

Сколько стоит пригласить Деда Мороза в Казани?

Интересно понаблюдать за изменениями в цене. В объявлении от 2021 года стоимость услуг Деда Мороза указана в размере 2490 рублей (до 20 декабря). Чем ближе к Новому году, тем выше цены. Пригласить Деда Мороза 31 декабря – 5 тысяч рублей. И это не окончательная цена, потому что в этот день цены растут уже по часам. Также есть доплата за отдаленность от центра – для жителей пригорода, дачных поселков заказ обойдется на 500-1000 рублей дороже.

Актуальные цены на приглашение Деда Мороза в этом году: 10-22 декабря 15 минут поздравления – 3000 рублей, 30 минут – 4500 рублей, часовая программа – 6800 рублей. После 27 декабря цены растут по часам. Самый дорогой Дед Мороз – 31 декабря после 10 часов вечера до 1 января: 15 минут – 10 500 рублей, 30 минут – 12 000, 1 час – 18 000 рублей. Дед Мороз работает до 15 января – цены в этот период в районе 3300-7500 рублей.

Как сообщили на городском портале Деда Мороза, есть возможность пригласить Деда Мороза и Снегурочку, которые говорят и на русском, и на татарском языках. Но их услуги будут дороже обычного. Например, 25 декабря – 7600 рублей за 15 минут и 8900 рублей – за 30 минут программы. Получается, двуязычный Дед Мороз обойдется родителям на 2500 рублей дороже. Такая же ситуация и с другими языками – желающие услышать поздравления на чувашском, марийском или других языках должны подготовить пухлые кошельки. Как объяснили на портале, многоязычные артисты относятся к ВИП-категории, поэтому и цены такие высокие.

Ляйсан Рахматуллина, intertat.tatar; перевод с татарского