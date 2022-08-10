Двухуровневая защита от мошенников: ЦБ предложили замораживать переводы от 10 тыс. рублей

Для борьбы с мошенниками Центробанку предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока клиент не пройдет дополнительную идентификацию. Об этом пишут «Известия».

Сейчас при переводе денег, как правило, требуется ввести разовый код. Но при помощи методов социальной инженерии злоумышленникам удается выпытать его у клиентов. При этом пострадавший не сразу осознает, что его обманули.

Чтобы защитить граждан, регулятор подготовил законопроект, который предусматривает введение двухдневного «периода охлаждения» — в это время отправитель сможет отменить перевод средств.

Способы борьбы с мошенниками обсуждались на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Помимо двухуровневой идентификации специалисты предложили дать гражданам возможность сообщать в полицию о мошенничестве через call-центры банков, которые вместе с заявлением могли бы автоматически передавать данные о спорной операции. Такой шаг позволил бы терять время на оформление и передачу правоохранительным органам необходимых для следствия дел.