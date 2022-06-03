Двухлетнюю девочку, потерявшую сознание на прогулке, спасли врачи РКБ и ДРКБ

Двухлетнего ребенка накануне привезли родители в приемный покой РКБ без сознания, сообщили агентству в пресс-службе клиники.

По словам родителей, девочка потеряла сознание после прогулки на лестнице – ни с того, ни с сего. Ребенок упал и начал биться в судорогах, как при приступе эпилепсии. Родители тут же привезли ребенка в приемный покой ближайшей больницы.

«Девочка начала приходить в сознание, наша команда осмотрела ее и в сопровождении реаниматолога РКБ передали коллегам в Детскую республиканскую клиническую больницу. У нас большая просьба к родителям: дорогие мамы и папы! В экстренной ситуации, когда ваш ребенок нуждается в помощи врачей, вызывайте скорую помощь. Специалисты приедут быстро и привезут вас в детскую больницу, где уже ждут врачи с крохотными – детскими – инструментами и детскими препаратами. Иногда, несколько секунд, которые вы теряете во время самообращения в больницу, не всегда профильную, могут стоить жизни вашему малышу», – обратился к родителям маленьких татарстанцев заведующий приемно-диагностическим отделением Алексей Толстиков.

Сейчас ребенок находится в ДРКБ, ее состояние удовлетворительное. Врачи проводят обследования, предполагают, что у ребенка были фебрильные судороги, сообщили в пресс-службе ДРКБ.