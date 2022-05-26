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Ру Тат
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Общество
26 мая 2022  11:18

Двухэтажный дом в Кировском районе Казани признан аварийным и подлежащим сносу

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Двухэтажный дом, расположенный на улице Залесная в Кировском районе Казани, признан аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление исполкома города подписал его руководитель Рустем Гафаров.

«Признать многоквартирный дом №22 по ул. Залесная аварийным и подлежащим сносу в соответствии с техническим заключением акционерного общества „Бюро технической инвентаризации“ <…>», — сказано в постановлении, опубликованном в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Согласно данным открытых источников, в доме насчитывается восемь квартир. Их собственники в течение шести месяцев должны сами снести здание. В противном случае до 1 января 2026 года Управлению жилищной политики исполкома Казани следует организовать отселение жильцов.

#снос здания
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