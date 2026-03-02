news_header_top
Руc Тат
Происшествия 2 марта 2026 18:24

Двух жительниц РТ будут судить за то, что едва не убили пожилого мужчину из-за денег

Две жительницы Мамадышского района РТ предстанут перед судом за то, что едва не убили пожилого мужчину в попытке отобрать у него деньги.

Как сообщают в прокуратуре РТ, ночью 7 ноября в деревне Старая Чабья две женщины проникли в дом 83-летнего мужчины и напали на него с веревкой, чтобы отобрать деньги. Где лежат деньги, пожилой мужчина не признался.

Возбуждено уголовное дело, его отправили в суд. Обвиняемых заключили под стражу.

#прокуратура рт #разбой #Мамадышский район
