news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 7 мая 2026 12:14

Двух жительниц Казани осудили за гибель мужчины, которого «выводили из запоя»

Читайте нас в
Телеграм

В Приволжском районе Казани двум женщинам вынесли приговор по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Судом установлено, что одна из соучастниц являлась гендиректором ООО «Наше здоровье», а вторая имела квалификацию фельдшера. Женщины осуществляли незаконную медицинскую деятельность – используя капельницы, на дому выводили из запоя. Соответствующей лицензии и необходимой квалификации они не имели. В результате этого в июне 2022 года погиб мужчина.

Вину подсудимые не признали. Суд назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, говорится в сообщении надзорного ведомства.

#Прокуратура Татарстана #приговор суда #частная медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

6 мая 2026

Режим «Ракетная опасность» введен в Татарстане

7 мая 2026
Новости партнеров