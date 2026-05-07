Двух жительниц Казани осудили за гибель мужчины, которого «выводили из запоя»

В Приволжском районе Казани двум женщинам вынесли приговор по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Судом установлено, что одна из соучастниц являлась гендиректором ООО «Наше здоровье», а вторая имела квалификацию фельдшера. Женщины осуществляли незаконную медицинскую деятельность – используя капельницы, на дому выводили из запоя. Соответствующей лицензии и необходимой квалификации они не имели. В результате этого в июне 2022 года погиб мужчина.

Вину подсудимые не признали. Суд назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, говорится в сообщении надзорного ведомства.