Двух россиян будут судить за передачу данных о военных объектах спецслужбам Украины

Двух россиян будут судить за передачу информации о военных объектах российской армии спецслужбам Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Как сообщают в ведомстве, фигуранты по своей инициативе вышли на контакт с представителями спецслужб Украины. В дальнейшем по заданию своих кураторов они собирали информацию о военных объектах в Московской, Тульской и Тверской областях.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Если фигурантов признают виновными, им может грозить пожизненное лишение свободы.