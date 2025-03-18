Двоих пьяных жителей Челнов не пустили на самолет в Пхукет

Сотрудники транспортной полиции Казани не допустили до полета двух пьяных челнинцев. Представители авиакомпании вызвали полицию на стоянку самолета, вылетающего в Пхукет, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по ПФО.

Нарушителями оказались 38-летняя и 41-летний жители Набережных Челнов. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и плохо ориентировались в окружающем пространстве. От них исходил явный запах спиртного.

Пару сняли с рейса и доставили в дежурную часть. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Теперь им грозит до 15 суток ареста.