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Двух полковников ФСБ приговорили за взятки от католических священников
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ФСБ по делу о крупной взятке. Евгений Лобанов и Денис Карманов получили по девять лет колонии строгого режима, сообщает «Коммерсантъ».
Суд также назначил штраф в размере 39,3 млн рублей и запретил занимать руководящие должности в госструктурах в течение трех лет после освобождения. Карманова дополнительно осудили за незаконный оборот оружия и боеприпасов.
Офицеры, служившие во втором управлении ФСБ, занимающемся защитой конституционного строя, обвинялись в вымогательстве взяток у представителей католической церкви. По данным следствия, они получили более 19,9 млн рублей за обещанное покровительство в арбитражных судах и органах власти.
Несмотря на признание вины, подсудимые пытались добиться переквалификации обвинения на мошенничество, утверждая, что не имели реального влияния на чиновников и судей. Однако суд поддержал позицию обвинения.
Представитель Римско-католической архиепархии в Москве отказался комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие доступа к материалам дела.
Интересно, что Лобанов ранее фигурировал как свидетель в громком деле полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество. Сам Лобанов в прошлом курировал борьбу с коррупцией в системе МВД.
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