Двух полковников ФСБ приговорили за взятки от католических священников

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ФСБ по делу о крупной взятке. Евгений Лобанов и Денис Карманов получили по девять лет колонии строгого режима, сообщает «Коммерсантъ».

Суд также назначил штраф в размере 39,3 млн рублей и запретил занимать руководящие должности в госструктурах в течение трех лет после освобождения. Карманова дополнительно осудили за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Офицеры, служившие во втором управлении ФСБ, занимающемся защитой конституционного строя, обвинялись в вымогательстве взяток у представителей католической церкви. По данным следствия, они получили более 19,9 млн рублей за обещанное покровительство в арбитражных судах и органах власти.

Несмотря на признание вины, подсудимые пытались добиться переквалификации обвинения на мошенничество, утверждая, что не имели реального влияния на чиновников и судей. Однако суд поддержал позицию обвинения.

Представитель Римско-католической архиепархии в Москве отказался комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие доступа к материалам дела.

Интересно, что Лобанов ранее фигурировал как свидетель в громком деле полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество. Сам Лобанов в прошлом курировал борьбу с коррупцией в системе МВД.