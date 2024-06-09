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Двух пограничников убило молнией на юге Азербайджана
Два пограничника погибли от удара молнии на юге Азербайджана, сообщила государственная пограничная служба страны.
Инцидент произошел на служебной территории погранотряда «Ленкорань» пограничных войск.
«Майор Бахишлы Бахиш Эльшан оглы и рядовой Нагиев Али Эльшан оглы погибли в результате удара молнии при исполнении своих обязанностей по охране государственной границы в зоне обслуживания “Ленкоранского” пограничного отряда Пограничных войск государства», – говорится в сообщении.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.
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