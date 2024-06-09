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Происшествия 9 июня 2024 13:47

Двух пограничников убило молнией на юге Азербайджана

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Два пограничника погибли от удара молнии на юге Азербайджана, сообщила государственная пограничная служба страны.

Инцидент произошел на служебной территории погранотряда «Ленкорань» пограничных войск.

«Майор Бахишлы Бахиш Эльшан оглы и рядовой Нагиев Али Эльшан оглы погибли в результате удара молнии при исполнении своих обязанностей по охране государственной границы в зоне обслуживания “Ленкоранского” пограничного отряда Пограничных войск государства», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

#азербайджан
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