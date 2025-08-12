news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 августа 2025 10:37

Двух подрядчиков подозревают в миллиардном сговоре при закупках реагентов в РТ

Читайте нас в
Телеграм

ФАС раскрыла картель компаний «Метахим» и «Трейдпоставка», которые заключили соглашение для поддержания цен при закупках реагентов для очистки воды в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Признаки нарушения выявили на торгах для предприятий, обеспечивающих водой население и организации 23 субъектов Российской Федерации, в том числе Москву, Краснодарский край, Республику Татарстан», – говорится в сообщении.

Ведомство возбудило дело по статье о картельном сговоре на 4,6 млрд рублей.

#ФАС
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025