Двух подрядчиков подозревают в миллиардном сговоре при закупках реагентов в РТ

ФАС раскрыла картель компаний «Метахим» и «Трейдпоставка», которые заключили соглашение для поддержания цен при закупках реагентов для очистки воды в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Признаки нарушения выявили на торгах для предприятий, обеспечивающих водой население и организации 23 субъектов Российской Федерации, в том числе Москву, Краснодарский край, Республику Татарстан», – говорится в сообщении.

Ведомство возбудило дело по статье о картельном сговоре на 4,6 млрд рублей.