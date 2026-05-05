Происшествия 5 мая 2026 17:24

Двух пассажиров рейса Казань – Новосибирск сняли с самолета за драку

Ранее в соцсетях появились сообщения о драке в самолете, следующем из Казани в Новосибирск. Очевидцы утверждают, что конфликт начался после того, как мужчина выбросил чемодан женщины из багажа. Нарушителей сняли с рейса.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, после снятия с рейса 34-летнюю жительницу Московской области и 36-летнего жителя Новосибирской области задержали и доставили в отдел полиции. После медосвидетельствования выяснилось, что женщина была пьяна.

На обоих нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. Жительница Московской области будет также наказана за появление в состоянии опьянения в общественном месте.

#драка #транспортная полиция #Аэропорт Казани
