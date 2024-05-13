Двух нелегальных мигрантов поймали в тепличном хозяйстве под Лаишево

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с коллегами из Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан и СУ СК РФ по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыск на территории тепличного хозяйства, которое находится в Лаишевском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В процессе они установили, что там организовано проживание иностранцев, их поселили в одном из административных зданий.

В отношении двух иностранцев составили административные материалы за незаконную трудовую деятельность.