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Двух нелегальных мигрантов поймали в тепличном хозяйстве под Лаишево
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с коллегами из Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан и СУ СК РФ по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыск на территории тепличного хозяйства, которое находится в Лаишевском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
В процессе они установили, что там организовано проживание иностранцев, их поселили в одном из административных зданий.
В отношении двух иностранцев составили административные материалы за незаконную трудовую деятельность.
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