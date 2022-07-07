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Ру Тат
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Происшествия
7 июля 2022  07:30
Павел Климчак

Двух человек спасли из утреннего пожара в челнинской пятиэтажке

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Ближе к шести часам утра по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в Центральном районе Челнов, в жилом доме по адресу 38/11. В одной из квартир на четвёртом этаже загорелся балкон и частично сама квартира.

Прибывшие на место пожарные сразу начали тушить возгорание. С пятого этажа они также спасли двоих человек: надев на них маски спасаемого, огнеборцы вывели их на свежий воздух.

В скором времени пожар площадью 30 квадратных метров потушили. В результате инцидента никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #спасли на пожаре
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