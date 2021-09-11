Двух человек спасли из пожара в зеленодольской трехэтажке
Накануне в 22.22 на номер пожарной охраны 101 поступил сигнал, что на улице Карла Маркса в Зеленодольске произошел пожар в многоквартирном доме. В здании сильное задымление.
Прибывшие по вызову пожарные с помощью масок спасаемого вывели из дома двух человек.
В 22.39 с возгоранием удалось справиться. 55-летнего спасенного мужчину с отравлением продуктами горения госпитализировали.
Не исключено, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.