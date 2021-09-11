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11 сентября 2021  10:26
Полина Шевчук

Двух человек спасли из пожара в зеленодольской трехэтажке

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Двух человек спасли из пожара в зеленодольской трехэтажке

Накануне в 22.22 на номер пожарной охраны 101 поступил сигнал, что на улице Карла Маркса в Зеленодольске произошел пожар в многоквартирном доме. В здании сильное задымление.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову пожарные с помощью масок спасаемого вывели из дома двух человек.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 22.39 с возгоранием удалось справиться. 55-летнего спасенного мужчину с отравлением продуктами горения госпитализировали.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Не исключено, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

 

#спасли мужчину #спасли из пожара
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