Двух человек спасли из пожара в зеленодольской трехэтажке

Накануне в 22.22 на номер пожарной охраны 101 поступил сигнал, что на улице Карла Маркса в Зеленодольске произошел пожар в многоквартирном доме. В здании сильное задымление.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову пожарные с помощью масок спасаемого вывели из дома двух человек.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 22.39 с возгоранием удалось справиться. 55-летнего спасенного мужчину с отравлением продуктами горения госпитализировали.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Не исключено, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.