news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 декабря 2021  18:27
Полина Шевчук

Двух человек спасли из горящей квартиры в казанской пятиэтажке

news_top_970_100

Пожар в доме №4 по улице Космонавтов вспыхнул сегодня в 17.47. Сообщение о том, что горит квартира и щиток на 2 и 3 этаже, поступило на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

До приезда первых пожарных расчетов из дома вышли 11 жильцов. Прибывшие на место пожарные вскрыли квартиру, откуда спасли двух человек. Из соседней квартиры были спасены взрослый и ребенок.

В 18.13 возгорание было локализовано, а в 18.21 полностью лдиквидировано. Причины и площадь пожара устанавливаются.
 

#пожар в казани #спасли из пожара #МЧС РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное