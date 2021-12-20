Двух человек спасли из горящей квартиры в казанской пятиэтажке

Пожар в доме №4 по улице Космонавтов вспыхнул сегодня в 17.47. Сообщение о том, что горит квартира и щиток на 2 и 3 этаже, поступило на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

До приезда первых пожарных расчетов из дома вышли 11 жильцов. Прибывшие на место пожарные вскрыли квартиру, откуда спасли двух человек. Из соседней квартиры были спасены взрослый и ребенок.

В 18.13 возгорание было локализовано, а в 18.21 полностью лдиквидировано. Причины и площадь пожара устанавливаются.

