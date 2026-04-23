Двух бывших высокопоставленных росгвардейцев осудили за ущерб государству на 350 млн

Вынесен приговор по делу о превышении должностных полномочий при реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Виновными признали экс-руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова, а также бывшего начальника Главного центра информационных технологий Росгвардии полковника Николая Чепкасова.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2019–2020 гг. государственным заказчиком с Научно-исследовательским институтом «Восход» заключены три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возложили на Варенцова и Чепкасова.

Судом установлено, что в 2021 – 2023 годах подсудимые организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, не соответствующего требованиям госконтрактов. В итоге государству причинен материальный ущерб в размере свыше 350 млн рублей.

На имущество фигурантов дела наложили арест. Суд дал Варенцову 6,5 лет лишения свободы, а Чепкасову – 5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, Варенцова лишили госнаград и звания генерал-майора, а Чепкасова – звания полковника.