Двум судьям Верховного суда РТ присвоили почетное звание «Заслуженный юрист РТ»

Почетное звание «Заслуженный юрист Татарстана» присвоено двум судьям Верховного суда РТ — Марату Канафину и Зульфие Шакировой. Соответствующий Указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Указом Раиса Республики Татарстан № 755 от 3 ноября 2023 года за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» приcвоено судьям Верховного Суда РТ Марату Канафину и Зульфие Шакировой», – указано на сайте суда.

Канафин стал судьей Верховного суда РТ в 2012 году и занимается апелляционными представлениями по уголовным делам.

Шакирова вошла в состав Верховного суда РТ в 2015 году и стала членом апелляционной коллегии по гражданским делам.



