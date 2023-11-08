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Двум судьям Верховного суда РТ присвоили почетное звание «Заслуженный юрист РТ»
Почетное звание «Заслуженный юрист Татарстана» присвоено двум судьям Верховного суда РТ — Марату Канафину и Зульфие Шакировой. Соответствующий Указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
«Указом Раиса Республики Татарстан № 755 от 3 ноября 2023 года за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» приcвоено судьям Верховного Суда РТ Марату Канафину и Зульфие Шакировой», – указано на сайте суда.
Канафин стал судьей Верховного суда РТ в 2012 году и занимается апелляционными представлениями по уголовным делам.
Шакирова вошла в состав Верховного суда РТ в 2015 году и стала членом апелляционной коллегии по гражданским делам.
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