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Руc Тат
Общество 8 ноября 2023 14:38

Двум судьям Верховного суда РТ присвоили почетное звание «Заслуженный юрист РТ»

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Почетное звание «Заслуженный юрист Татарстана» присвоено двум судьям Верховного суда РТ — Марату Канафину и Зульфие Шакировой. Соответствующий Указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Указом Раиса Республики Татарстан № 755 от 3 ноября 2023 года за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» приcвоено судьям Верховного Суда РТ Марату Канафину и Зульфие Шакировой», – указано на сайте суда.

Канафин стал судьей Верховного суда РТ в 2012 году и занимается апелляционными представлениями по уголовным делам.

Шакирова вошла в состав Верховного суда РТ в 2015 году и стала членом апелляционной коллегии по гражданским делам.

#Судьи #юристы
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